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11 декабря 2023, 17:45 Читати українською

Сверхрасходы путина «перегревают» российскую экономику — The Economist

Несмотря на то, что экономика страны-террористки растет, несмотря на санкции, есть несколько факторов, которые показывают рискованный «перегрев». Об этом пишет The Economist, передает Экономическая правда.

Несмотря на то, что экономика страны-террористки растет, несмотря на санкции, есть несколько факторов, которые показывают рискованный «перегрев».

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Расходы государства увеличиваются

Как отмечает издание, со ссылкой на оценки экспертов экономика россии может не выдержать рост государственных расходов на фоне ограниченного предложения и инфляции в стране.

«Если внимательнее присмотреться к экономике путина военного времени, то станет ясно, что она опасно перегревается», — подчеркивает The Economist.

Данные о том, что экономика россии в 2024 году продолжит расти, подтверждают эксперты. В то же время они акцентируют внимание на факторах, негативно влияющих на нее.

«Многие экономисты обвиняют в этом стремительно растущие государственные расходы, поскольку путин пытается победить Украину. В 2024 году расходы на оборону вырастут почти вдвое, до 6% ВВП, что является самым высоким показателем со времен распада Советского Союза», — пишет издание.

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Помня о предстоящих выборах, правительство также увеличивает социальные выплаты.

«Некоторые семьи погибших в бою солдат получают выплаты, эквивалентные тридцатилетней средней заработной плате. Данные Министерства финансов россии свидетельствуют о том, что фискальные стимулы сейчас стоят около 5% ВВП», — указывает The Economist.

Уровень безработицы составляет менее 3% и является самым низким за всю историю наблюдений. Номинальная заработная плата растет примерно на 15% в годовом исчислении.

Эти факторы уверенно увеличивают темпы роста страны.

Что перегревает экономику

Однако проблема заключается в том, что российская экономика не может выдержать столь стремительного роста из-за следующих факторов:

  • с начала 2022 года тысячи рабочих, часто высокообразованных, покинули страну.
  • иностранные инвесторы вывели около $250 млрд прямых инвестиций, что составляет около половины довоенных акций.
  • Разогреваемый спрос наталкивается на сокращение предложения, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу.

Эти процессы происходят на фоне инфляции, которая продолжает расти и становится мультипликатором перегревающих экономику факторов.

Инфляция

Инфляция в россии в 2022 году была вызвана ослаблением рубля. После того, как путин начал свое вторжение, валюта упала на 25% по отношению к доллару. Это повысило стоимость импорта.

Согласно данным, опубликованным 8 декабря, инфляция в ноябре составила 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% месяцем ранее.

На этом фоне Центральный банк повысил процентные ставки на два процентных пункта, что вдвое больше, чем ожидалось. На следующем заседании, 15 декабря, ожидается аналогичное повышение ставки.

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Благодаря этому, а также внедренному контролю за движением капитала, рубль фактически вырос. «Однако теперь чиновники опасаются, что они могут лишиться контроля», — пишет издание.

Эти опасения совпадают с прогнозами большинства прогнозистов, ожидающих, что инфляция в россии продолжит расти. Очень высокая инфляция касается всех сфер товаров и услуг в стране — от юридических консультаций до ресторанного питания.

Эти процессы государство может попытаться и дальше сдержать с помощью еще более высоких процентных ставок, которые могут наконец остановить дальнейший рост инфляции. Возобновление цен на нефть и дополнительный контроль за движением капитала могут повысить рубль, снизив стоимость импорта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
Riojas
Riojas
11 декабря 2023, 17:55
#
Очередной копиум… Если главная проблема экономики врага в том, что растущие доходы населения некуда тратить, то о чем мы говорим…
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0
Vadim531
Vadim531
11 декабря 2023, 18:02
#
Сколько ждать месяц-два?! Санкции сейчас их развалят говорили они, верим дальше!!!
+
0
Три літри
Три літри
11 декабря 2023, 18:13
#
Перегрівають? Економіка живе виключно на бюджетному фінансуванні в той час як вона сама наповнювати бюджет. Одна продаж нафти та газу за зниженими цінами економіку не врятує.
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+15
veritas69
veritas69
11 декабря 2023, 18:14
#
2−3 недели и закипит экономика рашки. Хорошо, что у нас все стабильно. Рост 5% ВВП, при ежемесяном выезжании 50 тысяч человек в ЕС
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 декабря 2023, 18:17
#
Через 2−3 тижні москва сгорить, а росія розпадеться. А в 2025 ми вийдемо на кордони 91 року, буданов буде на пляжі відпочивати. Я впевнений. А всі хто має сумління — то кремлівські підстілки.
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 декабря 2023, 18:19
#
Сумнівається*
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0
veritas69
veritas69
11 декабря 2023, 18:21
#
Тихо тихо. Зараз Володя виступить у Сенаті і нам ще сильніше пообіцяють вступ до НАТО та ЄС. Гарантія 100%. Лише по часу питання.
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