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14 декабря 2023, 13:33 Читати українською

НБУ предложил тоговцам создать резервные каналы связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу POS-терминалов

Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов. Кибератака на «Киевстаре» и сбой у мобильного оператора привел к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ.

Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов.
Фото:depositphotos

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«У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов», — отметил он.

Атака на Киевстар

12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Читайте: Как кибератака на «Киевстар» повлияла на работу НБУ и банковской инфраструктуры

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь обычно используются в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

Читайте: Часть банкоматов и терминалов Ощада не работает из-за сбоя в «Киевстаре»

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 декабря 2023, 16:47
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А кто-то ещо пользуется стационарным телефоном…Ахметова… В чем проблема…
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