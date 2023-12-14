Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов. Кибератака на «Киевстаре» и сбой у мобильного оператора привел к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ предложил тоговцам создать резервные каналы связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу POS-терминалов
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«У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов», — отметил он.
Атака на Киевстар
12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.
Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро сети.
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По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.
Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь обычно используются в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.
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