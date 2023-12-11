Минфин - Курсы валют Украины

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11 декабря 2023, 19:30 Читати українською

Главное за понедельник: прогноз роста ВВП Украины от Fitch и доступ к декларациям

Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в этом году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с момента последнего обзора в июне повысило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 3,5 до 5,1%. Аналитики прогнозируют замедление последовательного восстановления экономики Украины до конца года и рост ВВП за весь год на уровне 3,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

НАПК открыло публичный доступ в Реестр деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции 10 декабря открыло публичный доступ к Реестру деклараций.

Только 302 мировые компании покинули российский рынок — KSE

За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно оборвали связи с россией только 302 иностранных компаний. В ноябре к этому перечню добавилось еще 7 международных бизнесов, в то же время одной компании был возвращен статус «остаются».

Доллар и евро в середине декабря: основные угрозы для гривны и как они повлияют на курс

Середина декабря на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно из-за большого количества факторов. Они обязательно приведут к росту волатильности котировок гривны по отношению к доллару и евро. Более подробно — в традиционном недельном обзоре.

Источник: Минфин
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