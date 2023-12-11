Главное за понедельник: прогноз роста ВВП Украины от Fitch и доступ к декларациям
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с момента последнего обзора в июне повысило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 3,5 до 5,1%. Аналитики прогнозируют замедление последовательного восстановления экономики Украины до конца года и рост ВВП за весь год на уровне 3,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.
НАПК открыло публичный доступ в Реестр деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции 10 декабря открыло публичный доступ к Реестру деклараций.
Только 302 мировые компании покинули российский рынок — KSE
За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно оборвали связи с россией только 302 иностранных компаний. В ноябре к этому перечню добавилось еще 7 международных бизнесов, в то же время одной компании был возвращен статус «остаются».
Доллар и евро в середине декабря: основные угрозы для гривны и как они повлияют на курс
Комментарии