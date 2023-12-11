Главное за понедельник: прогноз роста ВВП Украины от Fitch и доступ к декларациям

Национальное агентство по предотвращению коррупции 10 декабря открыло публичный доступ к Реестру деклараций.

Только 302 мировые компании покинули российский рынок — KSE

За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно оборвали связи с россией только 302 иностранных компаний. В ноябре к этому перечню добавилось еще 7 международных бизнесов, в то же время одной компании был возвращен статус «остаются».

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