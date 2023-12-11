НАПК открыло публичный доступ до Реестра деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции 10 декабря открыло публичный доступ до Реестра деклараций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Что известно

НАПК выполнило требования принятого парламентом закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с учетом мер безопасности, определенных п. 2−11 Заключительных положений Закона Украины «О предотвращении».

«Если вы не нашли в Реестре декларацию определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа», — пояснили в Нацагентстве.

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Как отметили в НАПК, изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе.

На основании представлений изъяты из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически, добавили в ведомстве.

При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Напомним

Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине.