Только 302 мировые компании покинули российский рынок — KSE

За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно оборвали связи с россией только 302 иностранных компаний. В ноябре к этому перечню добавилось еще 7 международных бизнесов, в то же время одной компании был возвращен статус «остаются». Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

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Кто полностью покинул рынок

В прошлом месяце исследователям Киевской школы экономики удалось идентифицировать ряд международных компаний, завершивших выход из россии: Amedia (очередной пример конфискации бизнеса), Bonava, Clancy Engineering, Eastnine AB, Flugger, Laude Smart Intermodal SA, Sandvik (в дополнение к ликвидации юридического лица) группы Sandvik Coromant в мае 2023).

Кроме того, был обновлен статус TP-Link (из «вышедших» на «остаются»), поскольку оказалось, что предварительная продажа была внутригрупповой транзакцией и компания активно продолжает торговые отношения с россией.

В целом по состоянию на 3 декабря 2023 г. 302 (8,3% от общего числа записей в базе KSE или 23,6% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в россии.

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Также 1227 (33,7% от общего числа) свернули операции и заявили о намерении покинуть страну-агрессорку.

Кто работает в рф

В то же время 1563 (43% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 (15% от общего числа) — приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.