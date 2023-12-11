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11 декабря 2023, 10:46 Читати українською

Только 302 мировые компании покинули российский рынок — KSE

За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно оборвали связи с россией только 302 иностранных компаний. В ноябре к этому перечню добавилось еще 7 международных бизнесов, в то же время одной компании был возвращен статус «остаются». Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно оборвали связи с россией только 302 иностранных компаний.
Фото: depositphotos

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Кто полностью покинул рынок

В прошлом месяце исследователям Киевской школы экономики удалось идентифицировать ряд международных компаний, завершивших выход из россии: Amedia (очередной пример конфискации бизнеса), Bonava, Clancy Engineering, Eastnine AB, Flugger, Laude Smart Intermodal SA, Sandvik (в дополнение к ликвидации юридического лица) группы Sandvik Coromant в мае 2023).

Кроме того, был обновлен статус TP-Link (из «вышедших» на «остаются»), поскольку оказалось, что предварительная продажа была внутригрупповой транзакцией и компания активно продолжает торговые отношения с россией.

В целом по состоянию на 3 декабря 2023 г. 302 (8,3% от общего числа записей в базе KSE или 23,6% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в россии.

Читайте: Дилемма Nestle: компании, которые работают в россии и инвестируют в Украину, — что с этим делать

Также 1227 (33,7% от общего числа) свернули операции и заявили о намерении покинуть страну-агрессорку.

Кто работает в рф

В то же время 1563 (43% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 (15% от общего числа) — приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 декабря 2023, 11:14
#
Ну и что тут нового? Или, а как может быть по другому?
Вот мне, лично, ну очень интересно -а «Хенкель» закрыл свое производство в рф? Или, малоизвестный «тюбекс» с очень недешевым оборудованием?
Поэтому все это «европейский фонарь»!!!
+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
11 декабря 2023, 11:22
#
А що ви хотіли? Щоб всі збанкрутували тому що нам так захотілося? Компаніям байдуже є ми, чи нас нема… і прки наші цього не зрозуміють діла не буде…
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