Блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена

Блокада пункта пропуска со Словакией через «Ужгород-Вишнее-Немецкое» приостановлена, грузовики пропускают в обычном режиме. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач 4 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Блокада пункта пропуска со Словакией прекращена. Пропуск грузовиков через „Ужгород — Вишне-Немецкое“ осуществляется в обычном режиме. Продолжаем работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты», — написал он.

Также он подчеркнул, что «Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот, выражает готовность отстаивать транспортный безвиз».

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Об этом по результатам Совета министров транспорта ЕС заявила комиссар Адина Велян.

«Чтобы все эти новости состоялись, а транспортный безвиз был сохранен и продлен, мы с командой Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым проводим много непубличной работы и коммуникации с партнерами», — подчеркнул Деркач.

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