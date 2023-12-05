Блокада пункта пропуска со Словакией через «Ужгород-Вишнее-Немецкое» приостановлена, грузовики пропускают в обычном режиме. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач 4 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».
Блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена
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Что известно
«Блокада пункта пропуска со Словакией прекращена. Пропуск грузовиков через „Ужгород — Вишне-Немецкое“ осуществляется в обычном режиме. Продолжаем работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты», — написал он.
Также он подчеркнул, что «Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот, выражает готовность отстаивать транспортный безвиз».
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Об этом по результатам Совета министров транспорта ЕС заявила комиссар Адина Велян.
«Чтобы все эти новости состоялись, а транспортный безвиз был сохранен и продлен, мы с командой Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым проводим много непубличной работы и коммуникации с партнерами», — подчеркнул Деркач.
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Напомним
Как писал «Минфин», к утру, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс. грузовиков. В то же время, на одном из пунктов начали пропускать пустые фуры.
Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.
Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков. По мнению польских и словацких перевозчиков, это предпочитает украинских коллег в борьбе за рынок.
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