Минфин - Курсы валют Украины

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4 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: золото и биткоин обновили максимумы

Биткоин впервые за полтора года пробил отметку в $42 000

Первая криптовалюта биткоин достигла максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч. К вечеру 4 декабря стоимость монеты составила $41 тыс. За последний месяц BTC поднялся на 18%. Эксперты платформы Matrixport обнародовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

Цены на золото бьют рекорды

Спотовые цены на золото выросли до нового рекордного уровня в $2110,8 за унцию в понедельник 4 декабря.

Польша потребует отмены транспортного безвиза для Украины — премьер Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, 4 декабря, что Польша снова потребует возобновления разрешений, ограничивающих транзит украинских дальнобойщиков через границу.

Прогноз курса доллара и евро на 4−8 декабря: готов ли НБУ сохранить коридор 36−36,6 грн/$

НБУ изменил свою тактику интервенций на межбанке: он начал разрешать курсу расти, и только после этого выходил на рынок с необходимой продажей доллара. Это один из факторов, влияющих на курс.

Источник: Минфин
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