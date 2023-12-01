Банки с 1 декабря могут продавать наличную валюту населению без ограничений
Главное за неделю: закон о бюджете, НБУ разрешил продавать наличную валюту неограниченно
НБУ упразднил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.
По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.
Президент подписал закон о госбюджете на 2024 год: основные показатели
Основные показатели:
- Доходы в размере 1,768 трлн. грн;
- Расходы — 3,35 трлн грн;
- Дефицит госбюджета — 1,57 трлн грн;
- Внешние заимствования — $41 млрд;
- Прогноз по реальному ВВП — 4,6%;
- Прогноз по инфляции 10,8%;
- Прогноз по курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар .
Госдолг Украины установил новый рекорд
По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Синхронизация энергосистем Украины и ЕС завершена
Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен, возможности для импорта электроэнергии из Европы увеличены до 1700 МВт.
Минфин за месяц привлек только $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров
В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2 млрд. внешнего финансирования.
НБУ потребовал от банков глобального отчета по финмониторингу со всеми секретными данными
Национальный банк потребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года подробные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.
По запросу Нацбанка понятно, что он хочет выяснить, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу и какие механизмы применяют. Это внутренние секретные наработки финансистов.
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