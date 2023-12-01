Главное за неделю: закон о бюджете, НБУ разрешил продавать наличную валюту неограниченно

НБУ упразднил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

Президент подписал закон о госбюджете на 2024 год: основные показатели

Основные показатели:

Доходы в размере 1,768 трлн. грн;

Расходы — 3,35 трлн грн;

Дефицит госбюджета — 1,57 трлн грн;

Внешние заимствования — $41 млрд;

Прогноз по реальному ВВП — 4,6%;

Прогноз по инфляции 10,8%;

Прогноз по курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар .

Госдолг Украины установил новый рекорд

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Синхронизация энергосистем Украины и ЕС завершена

Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен, возможности для импорта электроэнергии из Европы увеличены до 1700 МВт.

Минфин за месяц привлек только $2 млрд льготного финансирования от международных партнеров

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2 млрд. внешнего финансирования.

НБУ потребовал от банков глобального отчета по финмониторингу со всеми секретными данными

Национальный банк потребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года подробные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.

По запросу Нацбанка понятно, что он хочет выяснить, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу и какие механизмы применяют. Это внутренние секретные наработки финансистов.