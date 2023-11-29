НБУ затребовал от банков глобальный отчет по финмониторингу со всеми секретными данными

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Об этом говорится в письме регулятора № 25−0007/87559, в котором НБУ ссылается на положения Европейского банковского органа по организации процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).



Из запроса Нацбанк понятно, что он хочет понять, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу (базовые изложены в постановлении НБУ № 65 2020 года) и какие собственные подходы/механизмы внедряют. Это внутренние секретные наработки финансистов.



В письме № 25−0007/87559 регулятор затребовал отчитаться по трем направлениям:



• Внутренние документы банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, действующие по состоянию на 31.12.2023, а также действующие на дату предоставления банком ответа на это письмо: политику, правила, программы, методики, другие документы, разработанные и утвержденные банком целью надлежащего выполнения функций субъекта первичного финансового мониторинга (порядки, техкарты, регламенты и т. п. ).



• Документ с результатами оценки риск-профиля банка действующим на дату предоставление банком ответа, с обоснованием и описанием произведенных расчетов рисков, характерных для деятельности банка.



• Информацию в виде заполненной Анкеты, а также копии документов, ссылки на которые в ней указаны.

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В приложенной к письму нацбанковской анкете 81 вопрос, который охватывает всю деятельность банка по финмониторингу. От численности, бюджетов подразделений финмониторинга, процедур их докладов на правление и набсовет, старых/новых методик до механизмов работы автоматизированных систем финмона и отслеживания рисков при погашении кредитов (с учетом скорости внесения средств и источников их происхождения). Причем, ответы на анкету должны сопровождаться подтверждающей документацией.



«Отмечаем, что использование банками формального подхода к предоставлению ответов Национальному банку, не предоставление развернутых ответов, не отправка копий документов/информации негативно влияет на общую оценку банка в сфере НПОС/ФТ (надзора за банками в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма) и, как следствие, оказывает существенное влияние на общую оценку банка SREP, складывающегося по выводам всех подразделений Национального банка», —отмечается в письме Нацбанка.