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29 ноября 2023, 16:08 Читати українською

НБУ затребовал от банков глобальный отчет по финмониторингу со всеми секретными данными

Национальный банк затребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года детальные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.

Национальный банк затребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года детальные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.

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Об этом говорится в письме регулятора № 25−0007/87559, в котором НБУ ссылается на положения Европейского банковского органа по организации процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Из запроса Нацбанк понятно, что он хочет понять, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу (базовые изложены в постановлении НБУ № 65 2020 года) и какие собственные подходы/механизмы внедряют. Это внутренние секретные наработки финансистов.

В письме № 25−0007/87559 регулятор затребовал отчитаться по трем направлениям:

• Внутренние документы банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, действующие по состоянию на 31.12.2023, а также действующие на дату предоставления банком ответа на это письмо: политику, правила, программы, методики, другие документы, разработанные и утвержденные банком целью надлежащего выполнения функций субъекта первичного финансового мониторинга (порядки, техкарты, регламенты и т. п.).

• Документ с результатами оценки риск-профиля банка действующим на дату предоставление банком ответа, с обоснованием и описанием произведенных расчетов рисков, характерных для деятельности банка.

• Информацию в виде заполненной Анкеты, а также копии документов, ссылки на которые в ней указаны.

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В приложенной к письму нацбанковской анкете 81 вопрос, который охватывает всю деятельность банка по финмониторингу. От численности, бюджетов подразделений финмониторинга, процедур их докладов на правление и набсовет, старых/новых методик до механизмов работы автоматизированных систем финмона и отслеживания рисков при погашении кредитов (с учетом скорости внесения средств и источников их происхождения). Причем, ответы на анкету должны сопровождаться подтверждающей документацией.

«Отмечаем, что использование банками формального подхода к предоставлению ответов Национальному банку, не предоставление развернутых ответов, не отправка копий документов/информации негативно влияет на общую оценку банка в сфере НПОС/ФТ (надзора за банками в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма) и, как следствие, оказывает существенное влияние на общую оценку банка SREP, складывающегося по выводам всех подразделений Национального банка», —отмечается в письме Нацбанка.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+23
Валерка Котовский
Валерка Котовский
29 ноября 2023, 16:32
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*не надання розгорнутих відповідей, не надсилання копій документів/інформації негативно впливає на загальну оцінку банку у сфері НПОС/ФТ (нагляду за банками у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму) та, як наслідок, істотно впливає на загальну оцінку банку SREP*

Интересно кого-то там колышит из пользователей или банка, какие то выдуманные рейтинги :D
Такая же дурня как стремится получать высокие оценки в школе, чтоб потом быть не просто охранником, а охранником с красным дипломом :D
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