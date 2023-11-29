Синхронизация энергосистем Украины и ЕС завершена

Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен, возможности для импорта электроэнергии из Европы увеличены до 1700 МВт. Об этом сообщил глава правления оператора энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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«Признаюсь, я долго ждал возможности сказать эти слова публично: процесс синхронизации украинской и европейской энергосистем полностью завершен. Это сегодня официально подтвердили системные операторы континентальной Европы на своем заседании в Брюсселе», — отметил Кудрицкий.

По его словам, Объединение операторов энергосетей континентальной Европы ENTO-E признало, что «Укрэнерго» выполнило ключевые технические мероприятия, необходимые для постоянной синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Кудрицкий добавил, что ENTSO-E также увеличило на 500 МВт техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову — до 1700 МВт.

«Такое решение было принято нашими партнерами после соответствующих исследований безопасной и стабильной синхронной работы украинской и европейской энергосистем. И это существенный вклад в устойчивость нашей энергосистемы во время холодов и возможных атак противника на энергетические объекты», — отметил глава «Укрэнерго».

Он напомнил, что Украина экстренно присоединилась к европейской энергосистеме в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Для того чтобы перейти с экстренной на постоянную синхронную работу с ENTSO-E Укрэнерго должно было завершить выполнение всех технических условий.

«Сегодняшнее решение ENTSO-E — лучший ответ на вопрос о советском техническом бэкграунде украинской энергосистемы, который вроде бы делает ее непохожей на европейскую. Оно также навсегда ставит точку в вопросе: соответствует ли энергосистема нашей страны европейским энергетическим стандартам», — добавил Кудрицкий.