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29 ноября 2023, 20:00 Читати українською

Главное за среду: НБУ просит банки поделиться секретами, а ЕЦБ считает, что передача активов рф навредит евро

НБУ потребовал от банков глобального отчета по финмониторингу со всеми секретными данными

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Источник: Минфин
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