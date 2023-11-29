Главное за среду: НБУ просит банки поделиться секретами, а ЕЦБ считает, что передача активов рф навредит евро

Национальный банк потребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года подробные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.

По запросу Нацбанка понятно, что он хочет выяснить, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу и какие механизмы применяют. Это внутренние секретные наработки финансистов.

Передача замороженных российских активов Украине может помешать репутации евро — ЕЦБ

В Европейском центробанке считают, что передача замороженных российских активов Украине может оказать негативное влияние на евро. Центробанк Е С выступает за помощь Украине любым возможным способом. Но считает, что есть другие пути финансирования восстановления страны.

Синхронизация энергосистем Украины и ЕС завершена

Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен, возможности для импорта электроэнергии из Европы увеличены до 1700 МВт.

Депозиты для физлиц: 6 мелких банков с высокими ставками гривневых вкладов

Небольшие банки пока не спешат резать доходность депозитов. Хотя часть экспертов прогнозировали такое развитие событий после очередного понижения ключевой ставки НБУ. Какие условия предлагают вкладчикам финансовые учреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн читайте в свежем обзоре «Минфина».

Топ-5 туристических направлений для инвестиций в недвижимость

Увеличение глобального туристического потока открывает новые перспективы для инвестиций в недвижимость в популярных уголках планеты. Какие локации стоит рассмотреть, чтобы заработать на желающих путешествовать и как меняется цена на жилье в любимых городах туристов, рассказывает «Минфин».