Передача замороженных российских активов Украине может помешать репутации евро — ЕЦБ

В Европейском центробанке считают, что передача замороженных российских активов Украине может оказать негативное влияние на евро . Об этом заявил вице — президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью газетам De Standaard и La Libre Belgique .

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Заявление центробанка Европы

Гиндос подчеркнул, что центробанк ЕС выступает за помощь Украине любым возможным способом. Но считает, что есть другие пути финансирования восстановления страны.

«Нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Мы должны выйти за пределы этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию», — объяснил Гиндос.

Предыстория

Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.

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