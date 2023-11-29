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29 ноября 2023, 15:17 Читати українською

Передача замороженных российских активов Украине может помешать репутации евро — ЕЦБ

В Европейском центробанке считают, что передача замороженных российских активов Украине может оказать негативное влияние на евро. Об этом заявил вице — президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью газетам De Standaard и La Libre Belgique .

В Европейском центробанке считают, что передача замороженных российских активов Украине может оказать негативное влияние на евро.
Фото: BELGA

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Заявление центробанка Европы

Гиндос подчеркнул, что центробанк ЕС выступает за помощь Украине любым возможным способом. Но считает, что есть другие пути финансирования восстановления страны.

«Нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Мы должны выйти за пределы этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию», — объяснил Гиндос.

Предыстория

Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.

Читайте также: Еврокомиссия одобрила запрет на российские алмазы — AFP

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+118
begood
begood
29 ноября 2023, 15:54
#
Такие дела. Так что на эти денежки надеяться не стоит.
+
+104
nitrolog
nitrolog
29 ноября 2023, 17:49
#
Якщо Alex2006 скаже все віддати нам, так центробанк і зробить, тож їхні заяви ні про що))
+
0
Ta Ra
Ta Ra
29 ноября 2023, 21:06
#
Гіндос не договорив.- «може завадити репутації євро- ЄЦБ в очах росії»… Та хай собі говорить-він навіть не Лагард.
+
0
youknow
youknow
29 ноября 2023, 21:55
#
Вони думають про рпутацію євро, коли йде мова про загрозу росією світовій безпеці. Що найменше безпеці України та ЄС. При найгіршому випадку на євро вже буде байдуже.
+
0
Artem Doroshenkov
Artem Doroshenkov
29 ноября 2023, 22:49
#
Час Покаже
+
0
Artem Doroshenkov
Artem Doroshenkov
29 ноября 2023, 22:58
#
А ще Краще Качків зі спортзалів навчити розбирати і збирати , ну наприклад ак 74 до 30 секунд
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