Главное за четверг: Новые виды мошенничества, биткоин и очередной пакет санкций против рф

В Украине стремительно растет количество мошеннических сделок. У людей выманивают средства под разными соусами, особенно у пострадавших от боевых действий и родственников военнослужащих. Это подтверждают отчеты Генеральной прокуратуры и юристы, которые пытаются помочь жертвам аферистов, и рекомендуют чаще информировать общество о новых схемах мошенников. «Минфин» разбирался в проблеме вместе с экспертами.

Биткоин достиг 17-месячного максимума после решения ФРС по ставке

Цены на биткоин выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США выступила с менее «ястребиным» тоном, чем ожидал рынок. Другие криптовалюты также выросли на фоне ослабления доллара и ставок трейдеров на то, что повышения процентной ставки больше не будет.

Разработчик «Ланцетов», банки и племянник Кадырова: США ввели новый пакет санкций против россии

США в четверг, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против россии. Под санкции оказались 130 физических и юридических лиц из России, в том числе банки, разработчик «Ланцетов» и члены правительства.

Решение ФРС: Как это отразится на долларовых депозитах, ОВГЗ и курсе валют в Украине (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: чего ждать от решения ФРС, как решение ФРС повлияет на Украину, прогноз курса доллара и евро на следующую неделю со 2 по 8 ноября.

Большинство инвесторов ждут цену биткоина $40 тыс: о чем говорят точки боли

Вечером 1 ноября биткоин вышел в рост. На момент BTC приблизился к уровню $36 000, возле которого последний раз криптовалюта номер один находилась в мае 2022 года. После этого биткоин вышел на коррекцию. Положительным для монеты оказался и октябрь, по результатам которого биткоин вырос на 28%. «Минфин» спрогнозировал несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий.