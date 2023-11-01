Главное за среду: Почему обесцениваются долларовые сбережения украинцев, еще один «маяк» МВФ и доходность депозитов

Сегодня, 1 ноября, ФРС объявит свое решение по ключевым ставкам. В каких условиях регулятор будет его принимать, и как политика Федрезерва отразится на украинском бюджете, бизнесе и гражданах, расскажет «Минфин».

После отмены фиксированного курса НБУ продал рекордные $3,3 млрд.

Национальный банк в октябре 2023 продал на межбанке рекордный объем валюты с июня 2022 года.

НБУ снизил учетную ставку: почему мелкие банки не режут доходность депозитов

Небольшие банки взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. Не отреагировали они пока на новые правила работы с банками, которые регулятор ввел одновременно с пересмотром ключевой ставки. На каких условиях сейчас можно разместить свои деньги физлицам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украина выполнила еще один «маяк» МВФ. Утвержден состав наблюдательного совета Оператора ГТС

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ООО «Оператора газотранспортной системы Украины»: трех независимых членов и одного представителя государства.

Объем неработающих кредитов в банках сократился на 9,6 миллиарда

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 октября 2023 составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января. Доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0.2 п.п. — до 37,9%.