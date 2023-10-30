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30 октября 2023, 20:10 Читати українською

Главное за понедельник: продажа одного из самых дорогих лотов, топ-10 агропроизводителей и курс валют на этой неделе

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Источник: Минфин
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