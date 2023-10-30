Главное за понедельник: продажа одного из самых дорогих лотов, топ-10 агропроизводителей и курс валют на этой неделе

В системе Prozorro. Продажи 15 ноября состоится аукцион по продаже одного из самых дорогих лотов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Как изменились доходы аграриев за первый год войны: топ-10 агропроизводителей Украины

За 2022 год совокупный доход компаний, согласно Индексу Опендатабота, попавших в топ-10 в агросфере, увеличился на 27%. Половину бизнесов топа составляют предприятия группы МХП, также в список попали представители группы Кернел и бизнес Порошенко-младшего.

Стоимость трежериса снова растет: почему Акман прекратил играть против облигаций США.

Очередная волатильная неделя для рынка акций завершилась падением индекса S&P 500 на 2,5%. В фокусе инвесторов — набирающий оборот сезон отчетности, а также события на Ближнем Востоке. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .