Курс доллара и евро: сможет ли НБУ справиться с нарушителями спокойствия на валютном рынке
Главное за понедельник: продажа одного из самых дорогих лотов, топ-10 агропроизводителей и курс валют на этой неделе
На текущей неделе курс валют в Украине будут определять как внутренние, так и внешние факторы. «Минфин» выбрал главные, и расскажет, как они скажутся на стоимости доллара и евро на межбанке, кассах банков и обменниках .
Фонд гарантирования готовит к продаже один из самых дорогих лотов
В системе Prozorro. Продажи 15 ноября состоится аукцион по продаже одного из самых дорогих лотов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Как изменились доходы аграриев за первый год войны: топ-10 агропроизводителей Украины
За 2022 год совокупный доход компаний, согласно Индексу Опендатабота, попавших в топ-10 в агросфере, увеличился на 27%. Половину бизнесов топа составляют предприятия группы МХП, также в список попали представители группы Кернел и бизнес Порошенко-младшего.
Стоимость трежериса снова растет: почему Акман прекратил играть против облигаций США.
Очередная волатильная неделя для рынка акций завершилась падением индекса S&P 500 на 2,5%. В фокусе инвесторов — набирающий оборот сезон отчетности, а также события на Ближнем Востоке. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .
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