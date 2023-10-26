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26 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, финмониторинг PEP и как купить жилье в Черногории

НБУ установил учетную ставку на уровне 16% и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых с 27 октября и в то же время оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

НБУ скорректировал параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты — купить смогут не все

Дополнительно для стимулирования дальнейшего улучшения срочной структуры банковских депозитов НБУ решил скорректировать параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты.

Как купить жилье в Черногории: расчеты кэшем и другие интересные моменты сделки

С началом войны украинцы начали активно интересоваться возможностью приобрести недвижимость за границей. Одним из самых популярных направлений стала Черногория. Приемлемые цены на «квадраты», возможность купить их за наличные деньги, и к тому же получить ВНП, — далеко не все преимущества, которые открывает страна нерезидентам. Нюансы покупки жилья в Черногории и заработка на нем узнавал «Минфин».

ЕЦБ не изменил учетную ставку впервые с июля 2022

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 26 октября, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%.

Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга.

Клиенты monobank за 15 дней октября направили «несуществующим биржам» 6 миллионов — Гороховский

За 15 дней октября клиенты monobank направили «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен. Суммарно за октябрь будет 8−9 миллионов гривен.

Источник: Минфин
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