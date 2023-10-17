Главное за вторник: Как заработать на греческой недвижимости, возвращение налоговых проверок и финмониторинг РЕР

Недвижимость Греции остается желательной для иностранных инвесторов. В прошлом году вложения нерезидентов в местные «квадраты» выросли сразу на 60%. Увеличилось среди покупателей местной недвижимости и украинцев. Что так привлекает наших сограждан, выяснял Минфин.

Налоговые проверки возвращаются: Рада сделала первый шаг