Как заработать на греческой недвижимости: 4 реально работающих варианта
Главное за вторник: Как заработать на греческой недвижимости, возвращение налоговых проверок и финмониторинг РЕР
Недвижимость Греции остается желательной для иностранных инвесторов. В прошлом году вложения нерезидентов в местные «квадраты» выросли сразу на 60%. Увеличилось среди покупателей местной недвижимости и украинцев. Что так привлекает наших сограждан, выяснял Минфин.
Налоговые проверки возвращаются: Рада сделала первый шаг
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 10016-д о возобновлении налоговых проверок с 1 ноября.
Рада во втором чтении поддержал финмониторинг РЕР
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).
Европарламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро
На планерном заседании Европейского парламента в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов поддержали предложения по созданию Украинского фонда в первом чтении.
Разрушение россией плотины Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 млрд
Подрыв россии плотины Каховской ГЭС нанес Украине ущерб почти на $14 млрд и усилил последствия полномасштабного вторжения, свидетельствуют данные комплексного отчета украинского правительства и ООН.
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