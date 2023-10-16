Приват запустил инкассо старой инвалюты в тестовом режиме. Сколько стоит услуга у госбанка и других структур
Главное за понедельник: Запуск инкассо старой инвалюты в Привате, рост цен на основные продукты и прогноз валют
Государственный Приватбанк запустил услугу по приему на инкассо старых (изношенных) иностранных банкнот. Об этом «Минфину» сообщили в банке, но уточнили, что пока сервис работает только в одном городе — Днепре.
В Украине прогнозируют существенный рост цен на основные продукты — яйца по 75 гривен за десяток
Стоимость нескольких продовольственных товаров может вырасти в ближайшем будущем. Прежде всего, речь идет о молочной продукции, фруктах и овощах.
Откуда у правительства США взялось 200 тыс. биткоинов и что с ними будут делать
Правительство США имеет $5 млрд долларов в биткоинах. Откуда взялись эти деньги и какова их дальнейшая судьба, рассказал The Wall Street Journal. «Минфин» публикует перевод статьи.
В Украине спрос на наличные деньги снизился. Самая популярная банкнота — 500 грн
727,9 млрд грн — сумма наличных, которая обращалась в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года. В частности, более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 721,3 млрд грн., а также 14,4 млрд монет на сумму 6,4 млрд грн. Это на 11,8 млрд грн или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).
МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине
Международный валютный фонд объявил о запуске фонда развития способностей для Украины, на который доноры уже выделили $14 млн. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в Facebook.
Прогноз курса доллара и евро на 16−20 октября: куда поплывет гривна
Эта неделя на нашем валютном рынке пройдет под курсовое «диктование» Национального банка, а также новостей, связанных с войной и экономикой как самой Украины, так и всего мира. Более подробно о том, какие события и действия регулятора будут влиять на позиции гривны, — в свежем обзоре Минфина.
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