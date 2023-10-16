Главное за понедельник: Запуск инкассо старой инвалюты в Привате, рост цен на основные продукты и прогноз валют

Правительство США имеет $5 млрд долларов в биткоинах. Откуда взялись эти деньги и какова их дальнейшая судьба, рассказал The Wall Street Journal. «Минфин» публикует перевод статьи.

В Украине спрос на наличные деньги снизился. Самая популярная банкнота — 500 грн

727,9 млрд грн — сумма наличных, которая обращалась в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года. В частности, более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 721,3 млрд грн., а также 14,4 млрд монет на сумму 6,4 млрд грн. Это на 11,8 млрд грн или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине