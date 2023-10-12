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12 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Гривневые ОВГЗ или доллар и официальный курс пробил новый психологический уровень

Гривневые ОВГЗ или доллар: на чем можно заработать больше года

Общий объем ОВГЗ на руках у граждан Украины уже приближается к 47 млрд. грн. Этот способ инвестирования уже конкурирует с более традиционным для наших людей вариантом сохранения средств — покупкой валюты. «Минфин» решил подсчитать, какой из этих вариантов приносит большую прибыль.

Официальный курс пробил новый психологический уровень. Нацбанк продал $120 миллионов

Курс доллара начал в разные стороны раскачиваться на валютных торгах межбанка после перехода к гибкому курсу.

Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает к небесам

Количество «горячих» точек в мире неумолимо растет. Кроме войны в Украине, геополитическое напряжение усилило нападение радикального исламского движения ХАМАС на Израиль. Такие потрясения отражаются и на финансовых рынках: инвесторы перестраховываются и уходят в защитные активы, одним из которых традиционно считается золото. Сработает ли такой сценарий и на этот раз, и как отреагируют цены на благородный металл, расскажет «Минфин».

Что будет с гривной? Неделя с управляемым гибким курсом (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о режиме «управляемой гибкости обменного курса»: Неделя с управляемым гибким курсом. Что будет с гривной. Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 12 по 18 октября.

В lifecell говорят, что Фридман и Ко не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell.

Наложение ареста на корпоративные права подсанкционных лиц не влияет на операционную деятельность компании lifecell, оператор продолжает работать в обычном режиме.

Источник: Минфин
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