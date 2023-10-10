Главное за вторник: Девальвация гривны, коммерческая недвижимость и возобновление е-декларирования

Национальный банк начал постепенно отпускать безналичный курс гривны. Минфин разбирал изменения валютных правил и их фактическое влияние на межбанк и курс. А еще мы собрали прогнозы от банковских казначеев.

Зеленский подписал закон о возобновлении е-декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования.

Минфин на аукционе продал облигации почти на 21 миллиард

Министерство финансов 10 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,99 млрд грн (в эквиваленте), что на 9,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 11,9 млрд грн.

Что касается рынка коммерческой недвижимости в Украине. На чем можно заработать (видео)

Алексей Козырев говорит с Владимиром Копотем, юристом, СЕО Monitor.Estate о таком: на какой недвижимости сейчас можно заработать в Украине, что с рынком недвижимости, коммерческая недвижимость и что с ценами на недвижимость в Украине.

Новая нефть: как заработать на инвестициях в литий

Технологическая революция постепенно изменяет структуру спроса на ресурсы: потребность в нефти и газе постепенно отходит на второй план, а на первом плане появляются литий, кобальт, никель и другие металлы, используемые в гаджетах, электромобилях, солнечных батареях и другой технике. Как инвестировать в литий, и сколько на этом можно заработать, расскажет Минфин.