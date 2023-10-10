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10 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Девальвация гривны, коммерческая недвижимость и возобновление е-декларирования

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Что касается рынка коммерческой недвижимости в Украине. На чем можно заработать (видео)

Алексей Козырев говорит с Владимиром Копотем, юристом, СЕО Monitor.Estate о таком: на какой недвижимости сейчас можно заработать в Украине, что с рынком недвижимости, коммерческая недвижимость и что с ценами на недвижимость в Украине.

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Источник: Минфин
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