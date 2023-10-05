Главное за четверг: Деньги клиентов Фридом Финанс, ликвидация Укрстройинвестбанка и прогноз курса доллара и евро

Фридом Финанс Украина находится под санкциями почти год. После их введения было заморожено 12,8 тыс. счетов, на которых в общей сложности размещено 3,5 млрд грн. Таким образом, каждый клиент в среднем лишился доступа к 273 тыс. грн. Сейчас наконец-то появилась надежда, что клиенты смогут вернуть свои средства. Проблема только в том, что власти пока не определились, как это сделать.

НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Укрстройинвестбанк

Национальный банк Украины, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 г. № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».

«Минфин» основательно перетряхнул свой криптопортфель: что продали и почему

В последние дни на рынках произошло несколько знаковых событий, оказавших существенное влияние как на рынок акций, так и на рынок криптовалют. Поэтому мы приняли меры, чтобы уменьшить риски и улучшить доходность криптопортфеля. Рассказываем, что изменили и как построили дальнейшую стратегию инвестирования.

Гибкий курс валют. Что будет с валютой по новым правилам НБУ (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о режиме «управляемой гибкости обменного курса»: НБУ ввел на валютном рынке режим «управляемой гибкости обменного курса». Усилит ли это устойчивость валютного рынка и экономики? Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 5 по 11 октября.

МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Международный валютный фонд, улучшивший в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году из диапазона «от -3% до +1%» до «от +1% до +3%», сейчас оценивает динамику экономики ближе к верхнему краю этого нового диапазона. Об этом сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн.