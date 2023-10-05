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5 октября 2023, 10:16 Читати українською

Профсоюзы настаивают на установлении минимальной зарплаты в Украине на уровне 9,2 тысяч

Профсоюзы настаивают на повышении минимальной зарплаты в Украине на 2024 год до фактического прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции. Об этом пишет ЭП со ссылкой на заявление Федерации профсоюзов.

Профсоюзы настаивают на повышении минимальной зарплаты в Украине на 2024 год до фактического прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции.
Фото: depositphotos

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Расчеты Федерации

По предварительным расчетам профсоюзов, прожиточный минимум в 2024 году составит 9257 грн. В то время как минимальная зарплата на следующий год, согласно проекту госбюджета, составит 8 тыс. гривен.

«Проектом закона Украины „О Госбюджете Украины на 2024 год“ снова предусмотрены заниженные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий», — говорится в заявлении.

Как считают в профсоюзах, складывающиеся в Украине экономические условия позволяют осуществить повышение «минималки», которое бы соответствовало по крайней мере прожиточному уровню.

«Бизнес постепенно адаптируется к войне, прибыль действующих украинских банков в январе-июле 2023 года составила 83,2 млрд грн, что в 24,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,4 млрд грн). Экономика „поставлена на военные рельсы“ и работает на Победу, каждый работник делает свой вклад в ее приближение», — отмечается в заявлении.

Читайте: Стали известны возможные варианты минимальной зарплаты на 2024 год

В профсоюзах напоминают, что несоответствующая оплата труда в Украине еще несколько лет тому назад привела к критическому оттоку квалифицированных кадров из Украины. А война еще больше усилила эти тенденции, когда миллионы украинцев уехали за границу.

«Еще к распространению коронавируса мы совместно отмечали, что нехватка квалифицированных рабочих рук является одним из ключевых барьеров для динамичного развития нашего государства. Неужели сейчас, когда сотни тысяч украинских рабочих ушли на фронт защищать страну, оставшиеся работают на грани своих сил, а миллионы членов их семей уехали за границу, мы не осознаем, что низкие зарплаты сегодня — это невозврат наших с вами соотечественников завтра?», — говорится в заявлении.

Читайте: Проект бюджета-2024: Минфин анонсировал повышение минимальной зарплаты

В профсоюзах напоминают, что минимальную заработную плату уже замораживали на 2023 год и она до сих пор остается на уровне октября 2022 года — 6700 грн. Должностной оклад работника 1-го тарифного разряда был заморожен вообще на уровне декабря 2021 года — 2893 грн. Была также приостановлена индексация денежных доходов населения.

В то время как прожиточный минимум для трудоспособных лиц в ценах августе этого года уже составил 8015 грн.

Напомним

Как писал «Минфин», Министерство финансов закладывает в проект закона «О государственном бюджете на 2024 год» повышение размера минимальной заработной платы с 1 января до 7 100 грн, а с 1 июля 2024 года — до 8 000 грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
5 октября 2023, 10:32
#
Профсоюзы зто кто? Напишите хоть кто-то состоит в профсоюзе и платит вхносы.А что комсомол думает?
+
0
yarg
yarg
5 октября 2023, 13:01
#
Я в 3 крупных банках работал — везде профсоюзы были.
а что не так ?
+
+60
mantis05
mantis05
5 октября 2023, 10:40
#
Та хоть по 300 тыщ) гиперинфляция всё стерпит
+
0
yarg
yarg
5 октября 2023, 13:03
#
Да. это первый результат «отпускания курса»
+
+42
JWT
JWT
5 октября 2023, 10:47
#
«Бізнес поступово адаптується до війни, прибуток діючих українських банків у січні-липні…» те що у банків надприбутки не означає, що інший бізнес цвіте і пахне. Бізнес не адаптується, він виживає.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
5 октября 2023, 10:53
#
Вот только где работа и рабочие места?
+
0
yarg
yarg
5 октября 2023, 13:02
#
Страшный дефицит кадров.
проблема уже давно - не работа, а работники .И сейчас она очень обострилась.
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