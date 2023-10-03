Главное за вторник: Заработок на ОВГЗ в 2024 году, 50 млрд евро для Украины и увеличение доплат военным

«Минфин» выяснил планы правительства по наращиванию заимствований и проанализировал госдолг.

Европарламент одобрил пересмотр бюджета ЕС с €50 млрд для Украины

Европарламент одобрил пересмотр бюджета Европейского Союза на 2021−2027 годы. В нем говорится об образовании Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Агрессивный портфель «Минфина»: упали вместе с рынком и заработали на новой акции

За три месяца, прошедших с начала формирования нашего агрессивного портфеля, в него добавлены 5 акций компаний из разных отраслей: аэрокосмическая и оборонная, программное обеспечение ИИ, блокчейн, солнечная энергетика. Из запланированных $1 000 инвестировано $220,9, поэтому докупаем акции дальше, которые читайте в свежем обзоре.

Украина исключила OTP Bank из списка международных спонсоров войны

НАПК Украины, стремящейся разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС, исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

В Украине военным увеличили доплаты. Кто будет получать по 100 тысяч гривен

Министерство обороны Украины увеличивает перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.

Ситуация межбанка. Что происходит с курсом доллара

После перехода с 3 октября на управляемый гибкий обменный курс объем торгов на межбанке вырос в 92 раза по сравнению со вчера.