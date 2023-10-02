Прогноз по доллару и евро на неделю: какая опасность существует для гривны и что будет с курсом
Главное за понедельник: Отмена фиксированного курса, рост биткоина и прогноз по доллару и евро
Начало октября на валютном рынке Украины будет интересно. На него будут оказывать влияние как международные, так и внутренние факторы. Более подробно об этом — в свежем валютном обзоре «Минфина».
НБУ внедряет управляемый гибкий курс
В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.
В НБУ объяснили, что изменится население с внедрением гибкого обменного курса
НБУ перешел к управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от действовавшего до 24 февраля 2022 года.
Цена биткоина преодолела уровень $28 тысяч
2 октября котировки первой криптовалюты превысили $28 000. За последние сутки актив прибавил 3,5%.
S&P 500 впервые за год закрыл квартал в минус: как энергетики обошли ИИ и финансистов
«Самая темная ночь перед рассветом» — эта закономерность работает и для рынка акций. После того как на прошлой неделе инвесторы пережили одну из худших недель, заключительные дни сентября дали надежду, что хуже всего позади. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .
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