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2 октября 2023, 20:03 Читати українською

Главное за понедельник: Отмена фиксированного курса, рост биткоина и прогноз по доллару и евро

Прогноз по доллару и евро на неделю: какая опасность существует для гривны и что будет с курсом

Начало октября на валютном рынке Украины будет интересно. На него будут оказывать влияние как международные, так и внутренние факторы. Более подробно об этом — в свежем валютном обзоре «Минфина».

НБУ внедряет управляемый гибкий курс

В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.

В НБУ объяснили, что изменится население с внедрением гибкого обменного курса

НБУ перешел к управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от действовавшего до 24 февраля 2022 года.

Цена биткоина преодолела уровень $28 тысяч

2 октября котировки первой криптовалюты превысили $28 000. За последние сутки актив прибавил 3,5%.

S&P 500 впервые за год закрыл квартал в минус: как энергетики обошли ИИ и финансистов

«Самая темная ночь перед рассветом» — эта закономерность работает и для рынка акций. После того как на прошлой неделе инвесторы пережили одну из худших недель, заключительные дни сентября дали надежду, что хуже всего позади. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Источник: Минфин
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