Главное за среду: Доходность вкладов, индекс доллара и выход Binance из рф

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Доходность вкладов, индекс доллара и выход Binance из рф

Сезон снижения учетной ставки НБУ в разгаре: кто из крупных банков увеличивает доходность вкладов

После снижения учетной ставки НБУ крупные банки пока не спешат снижать проценты по депозитам, но и повышений не так уж много. Что говорят банкиры о будущем гривневых и валютных депозитов и сколько платят сейчас по вкладам частных клиентов финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В НБУ напомнили: С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты

С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Михаил Пацан: В будущем у ИИ возникнет вопрос, нужен ли человек в его модели мира

С каждым днем технологии искусственного интеллекта усовершенствуются и расширяют перечень отраслей и направлений своего применения. О том, чем это чревато для человечества, с какими профессиями мы можем попрощаться, а на какие спрос, наоборот, будет расти, «Минфин» пообщался с основателем Learn to Earn Global — единственного в Украине онлайн-университета, имеющего собственный факультет Искусственного интеллекта, — Михаилом Пацаном.

Индекс доллара к основным мировым валютам поднялся до максимума за 10 месяцев

Обвал на рынке американских государственных облигаций и опасения по поводу возможной приостановки работы правительственных структур США повысили спрос на доллар.

Binance объявила о выходе из России

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о выходе из России. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Полный процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. В Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами