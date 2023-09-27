Главное за среду: Доходность вкладов, индекс доллара и выход Binance из рф

После снижения учетной ставки НБУ крупные банки пока не спешат снижать проценты по депозитам, но и повышений не так уж много. Что говорят банкиры о будущем гривневых и валютных депозитов и сколько платят сейчас по вкладам частных клиентов финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В НБУ напомнили: С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты

С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Михаил Пацан: В будущем у ИИ возникнет вопрос, нужен ли человек в его модели мира

С каждым днем технологии искусственного интеллекта усовершенствуются и расширяют перечень отраслей и направлений своего применения. О том, чем это чревато для человечества, с какими профессиями мы можем попрощаться, а на какие спрос, наоборот, будет расти, «Минфин» пообщался с основателем Learn to Earn Global — единственного в Украине онлайн-университета, имеющего собственный факультет Искусственного интеллекта, — Михаилом Пацаном.

Индекс доллара к основным мировым валютам поднялся до максимума за 10 месяцев

Обвал на рынке американских государственных облигаций и опасения по поводу возможной приостановки работы правительственных структур США повысили спрос на доллар.

Binance объявила о выходе из России

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о выходе из России. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Полный процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. В Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.