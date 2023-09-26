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26 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Где получить переводы Western Union и MoneyGram и реформы для получения помощи

Где получить переводы Western Union и MoneyGram после отключения УФГ: полный список

Нацбанк отменил регистрацию одного из давних партнеров американских систем переводов, Western Union и MoneyGram, в нашей стране — Украинской финансовой группы (УФГ). Ее банки-партнеры, не имевшие прямых договоров с иностранцами, сразу прекратили выплату соответствующих денежных переводов, а людям пришлось подыскивать новые точки для получения денег. «Минфин» разбирался, как изменилась ситуация на рынке денежных переводов.

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Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи.

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Источник: Минфин
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