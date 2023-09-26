Главное за вторник: Где получить переводы Western Union и MoneyGram и реформы для получения помощи

Нацбанк отменил регистрацию одного из давних партнеров американских систем переводов, Western Union и MoneyGram, в нашей стране — Украинской финансовой группы (УФГ). Ее банки-партнеры, не имевшие прямых договоров с иностранцами, сразу прекратили выплату соответствующих денежных переводов, а людям пришлось подыскивать новые точки для получения денег. «Минфин» разбирался, как изменилась ситуация на рынке денежных переводов.

Письмо от США с перечнем реформ. Что Украина должна выполнить для получения помощи

Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи.

Свежая «карточная» статистика НБУ: зачем на самом деле украинцам нужен пластик

Украинцы предпочитают оплачивать покупки картами, количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях продолжает увеличиваться, несмотря на войну. Об этом свидетельствует новый отчет НБУ по результатам работы отечественного карточного рынка за второй квартал. «Минфин» разбирался, что еще скрывается за оптимистичными цифрами регулятора.

Индия растет быстрее всего среди крупных экономик: что скрывается за цифрами

По официальным данным, экономика Индии развивается наиболее быстро среди всех крупных стран. В то же время, по оценкам приглашенного профессора международной экономической политики в Принстонском университете Ашока Моди, эти показатели в значительной степени созданы благодаря манипуляции цифрами.

Уже осенью ставки по автокредитам упадут до 12% годовых: покупающих в кредит

Ближайшие полтора месяца средние ставки по автокредитам могут снизиться на 2−3 п.п., и ориентировочно составят около 12% годовых. Что влияет на рынок и какие авто украинцы чаще всего берут в кредит, «Минфину» рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.