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18 сентября 2023, 12:42 Читати українською

Украина подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за зернового эмбарго

Украина планирует подать иск в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Politico.

Украина планирует подать иск в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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Что известно

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра мы начнем судебное разбирательство», — заявил Качка в воскресенье, 17 сентября, вечером, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.

Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут свои запреты на украинское зерно после решения Еврокомиссии снять ограничения.

«На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии», — заявил Качка.

Читайте: Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия с этим не согласны

По его словам, открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, а вызвало то, что он назвал «самой системной проблемой» — могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

«Многие годы именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе, — сказал Качка. — Системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства».

В то время как Словакия просто продлила предварительный запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Утки, идет еще дальше и запрещает еще 25 продуктов, ранее не обсуждавшихся, включая мясо.

Предыстория

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Rubi0
Rubi0
18 сентября 2023, 13:07
#
Там уже польский министр сельского хозяйства Роберт Телус грозится заблокировать нам вступление в ЕС — «Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. Очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины»
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
18 сентября 2023, 13:28
#
А как будто мы уже были одной ногой в ЕС)
+
+8
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 сентября 2023, 13:42
#
Пока что в ЕС мы одним пальцем на ноге)
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