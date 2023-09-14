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14 сентября 2023, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Снижение учетной ставки и стоит ли покупать ВВП-варранты Яресько

Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых с 15 сентября.

Возвращение к плавающему курсу: НБУ обещает сдержать валютные колебания

Нацбанк в случае принятия решения о возвращении к политике гибкого курсообразования своими валютными интервенциями будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.

ВВП-варанты Яресько дорожают: стоит ли их покупать частному инвестору

Стоимость государственных варрантов Украины на международном рынке достигла почти половины номинала, хотя в прошлом году они оценивались в десятую часть. Это означает, что инвесторы надеются получить выплаты по этим бумагам. Но их обслуживание может обойтись для Украины в десятки миллиардов долларов. Как купить варранты частным инвесторам и стоит ли это делать, разбирался Минфин.

Банкам ограничили возможности вкладываться в депсертфикаты. НБУ снизил ставки

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам овернайт снижена на 2 и. п. до 16%, а по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 22%.

Новое видео: Перспективы криптовалют и как изменит рынок акций искусственный интеллект

Источник: Минфин
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