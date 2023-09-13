Главное за среду: Какие банки платят самые высокие проценты, закон об «инвестнянях» и цены на столичную недвижимость

Активный пересмотр депозитных ставок усилил миграцию вкладчиков из одних банков в другие. Кто из крупных банков смог увеличить количество частных клиентов, как финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн за последние две недели, откорректировали свои депозитные предложения и какую доходность могут предложить сейчас, — в свежем обзоре «Минфина».

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