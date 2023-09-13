Депозиты в крупных банках: кто платит самые высокие проценты и откуда бегут вкладчики
Главное за среду: Какие банки платят самые высокие проценты, закон об «инвестнянях» и цены на столичную недвижимость
Активный пересмотр депозитных ставок усилил миграцию вкладчиков из одних банков в другие. Кто из крупных банков смог увеличить количество частных клиентов, как финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн за последние две недели, откорректировали свои депозитные предложения и какую доходность могут предложить сейчас, — в свежем обзоре «Минфина».
В ЕС анонсировали продолжение временной защиты для украинцев
Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории Европейского Союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Закон об инвестиционных нянях — подписан. Что предполагает документ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об инвестиционных нянях и расширении его действия.
Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список
Кабмин ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изыматься.
Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам
Осень и весна — традиционно лучшие периоды для рынка недвижимости. В это время существенно рос спрос и цены. Сохранился ли этот тренд во время войны, где в Киеве самые дорогие и дешевые «квадраты» и как определить справедливую стоимость для жилья, узнавал «Минфин».
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