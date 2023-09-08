На конец июля по данным ZUS (управление социального страхования Польши) официально трудоустроены 1,1 млн иностранных рабочих, что составляет 6,5% от всех работающих в стране. Это на 40,2 тыс. больше, чем в январе 2023 года, и почти на 73 тыс. больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает аналитический центр Gremi Personal.
Украинцы уже не первые по приросту иностранцев в Польше. Кто конкурирует за работу
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На сегодняшний день рынок трудоустройства в Польше наполняют граждане Беларуси (122,7 тыс.), Грузии (27,4 тыс.), Индии (18,6 тыс.), Молдовы (14,7 тыс.) и такие отдаленные от Европы страны, как Филиппины или Непал. За последние два года их количество в реестрах ZUS выросло более чем вдвое.
Конечно, украинцы все еще остаются крупнейшей группой иностранцев, работающих в Польше, но их доля уменьшается с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом.
В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., а это всего на 13,3 тыс. человек больше, чем в 2022 году, когда Польша приняла самое большое количество украинцев.
С 2022 года стали привлекать больше людей из Азии и Южной Америки", на которых пока не распространяется упрощенная процедура, облегчающая и ускоряющая трудоустройство.
Из-за нехватки рабочей силы в Польше очень страдают такие отрасли, как строительство и промышленность, особенно пищевая, сельское хозяйство и гостинично-ресторанный бизнес.
Несмотря на то, что относительно легко получить разрешение на работу, достаточно большой процент отказов в визе, например, в странах Центральной Азии он составляет не менее 20%.
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Поэтому украинцы и жители стран с упрощенной системой доступа к рынку труда Польши (Украина, Беларусь, Молдова
Для украинского рабочего это хорошо, потому что конкуренция провоцирует рост зарплат для работников. Аналитики считают, что тренд на жителей Азии и Африки будет неизбежно расти.
«Мы наблюдаем, как Польша наполняется разными национальностями и с такой динамикой за 8—10 лет станет похожей на Германию или Великобританию, в чьи экономики стекаются люди со всего мира. Только в нашем агентстве работает более 14 национальностей, начиная с Филиппин, заканчивая Алжиром.
Это очень хороший знак для послевоенной Украины, куда не только будут возвращаться украинцы, но и куда мы непременно планируем привлекать граждан разных государств для восстановления и развития", — заявил Евгений Кириченко, основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
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