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5 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Слияние и продажа банков, госдолг и электронное декларирование

Нацбанк рассказал «Минфину», когда может начаться слияние и продажа банков

После победы Украины в войне и отмены военного положения банковская система может начать консолидироваться. Ожидается реорганизация, продажа банков/кредитных портфелей. В Национальном банке считают, что такие сценарии прежде всего могут заинтересовать небольшие банки. «Минфин» обсудил эту перспективу с аналитиками, представителями банков и инвестфондов.

Рада вернула электронное декларирование, но засекретила декларации еще на год

Верховная рада поддержала возобновление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 об открытии деклараций.

Биткоин снова падает: как изменился криптопортфель «Минфина»

Прошло почти два месяца с момента формирования криптовалютного портфеля экспертами «Минфина». Рассказываем, как и почему мы скорректировали агрессивную и консервативную часть нашего портфеля.

Департамент международного сотрудничества НБУ возглавил Сергей Худияш

Директором вновь Департамента международного сотрудничества Национального банка Украины по результатам конкурсного отбора с 5 сентября 2023 года назначен Сергей Худияш.

Госдолг Украины вырос до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.

Источник: Минфин
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