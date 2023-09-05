Главное за вторник: Слияние и продажа банков, госдолг и электронное декларирование

После победы Украины в войне и отмены военного положения банковская система может начать консолидироваться. Ожидается реорганизация, продажа банков/кредитных портфелей. В Национальном банке считают, что такие сценарии прежде всего могут заинтересовать небольшие банки. «Минфин» обсудил эту перспективу с аналитиками, представителями банков и инвестфондов.

Рада вернула электронное декларирование, но засекретила декларации еще на год

Верховная рада поддержала возобновление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 об открытии деклараций.

Биткоин снова падает: как изменился криптопортфель «Минфина»

Прошло почти два месяца с момента формирования криптовалютного портфеля экспертами «Минфина». Рассказываем, как и почему мы скорректировали агрессивную и консервативную часть нашего портфеля.

Департамент международного сотрудничества НБУ возглавил Сергей Худияш

Директором вновь Департамента международного сотрудничества Национального банка Украины по результатам конкурсного отбора с 5 сентября 2023 года назначен Сергей Худияш.

Госдолг Украины вырос до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.