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30 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Военные ОВГЗ или депозит, помощь от США и налог на «сверхдоходы» банков

Военные ОВГЗ или депозит: «Минфин» подсчитал, где можно заработать больше

ОВГЗ по инвестициям для избранных превращаются в доступный рядовым гражданам инструмент, не только благодаря снижению порога входа, но и упрощению покупки через то же действие. В то же время большинство украинцев продолжают пользоваться для сохранения накоплений проверенными и привычными банковскими депозитами. «Минфин» сравнил эти два инвестиционных инструмента и подсчитал, где можно заработать больше.

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Что в него входит

Соединенные Штаты Америки объявили о пакете военной помощи Украине на $250 млн. В состав пакета помощи входят Боеприпасы, техника и учеба.

Вкладчиков заинтересовали депозитами в СКВ: на что обратить внимание при их оформлении

За прошедшие две недели крупные банки активно пересматривали депозитные ставки. Толчком к этому стало решение НБУ о снижении учетной ставки. Вчера регулятор дал еще одну возможность подчиненным откорректировать свои программы для частных клиентов. Об актуальных предложениях для физлиц банков с депозитным портфелем от 2 млрд, и новых правилах на валютном рынке, — в свежем обзоре «Минфина».

Налог на «сверхдоходы» банков: как будут расплачиваться за это клиенты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий установление 5% налога от объема чистого процентного дохода банков. Налог будет действовать с 2024 по 2026 год включительно и будет платиться дополнительно к налогу на прибыль. Что это значит для банков и их клиентов, рассказала экспредседатель Совета НАБУ, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова.

В Киеве кафе и рестораны с сентября будут работать на час дольше

Заведения общепита Киева продлят время работы на один час — до 23:00. Такое решение принял Совет обороны Киева. Оно вступит в силу с 1 сентября.

Источник: Минфин
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