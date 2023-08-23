Главное за среду: Поддержка Украины на 50 миллиардов евро, начисление пенсий и как спасти свои сбережения

В последние дни наличный курс доллара вырос до уровней продажи 38,20−38,55 грн. Одновременно увеличился и спред между покупкой и продажей зеленого. Что всколыхнуло рынок и куда могут двинуться котировки дальше, расскажет «Минфин».

ЕС готовит многолетний план поддержки Украины более чем на 50 миллиардов евро — Мишель

Евросоюз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины стоимостью более 50 млрд. евро. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, выступая через видеосвязь на 3-м саммите Крымской платформы.

Небольшие банки продолжают пересматривать депозитные ставки: кто предлагает лучшие условия

Небольшие банки продолжают пересматривать свою депозитную политику. Доходность каких вкладов финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн увеличивают, а каких сокращают, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Украина снова пригласила рекордную аварийную помощь по электроэнергии

22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое.

В Украине хотят по-новому начислять пенсии: что изменят и сколько будут платить

В правительстве работают над новой схемой расчета пенсий, чтобы их размер составлял более 40% от среднего заработка. О дальнейшем реформировании пенсионной системы, готовности международных партнеров финансировать расходы на социальную сферу и субсидии на отопительный период, рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.