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22 августа 2023, 20:01 Читати українською

Главное за вторник: Тарифы на тепло, привлечение мигрантов и что происходит с курсом доллара

Сергей Фурса: Привлечение мигрантов является безальтернативной историей, можем рассчитывать на 1−2 млн.

Разговоры о скором восстановлении и трехмиллионном ВВП останутся фантазиями, если Украине не хватит рабочих рук. Захотят ли украинские беженцы возвращаться в Украину и что могут сделать власти для возобновления рынка труда, в интервью «Минфину» рассказал известный экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Евросоюз выделил Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи

Европейский Союз выделил Украине еще один транш в размере 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться в новом отопительном сезоне

Кабмин продлил действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Нафтогаз будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.

Неиспользованный потенциал Украины. Учетная ставка, прогноз курса доллара и где бизнесу брать деньги (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о: учетной ставке НБУ и что будет с курсом доллара, как это повлияет на экономику и бизнес и где бизнесу брать кредиты.

Курс доллара снова идет вверх: что реально происходит

Последние несколько дней наличный курс доллара растет, а у многих обменников финкомпаний еще сохраняется многокурсовость. О том, что реально происходит с курсом, рассказал финансовый аналитик Минфина Алексей Козырев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MykhailoBursh
MykhailoBursh
22 августа 2023, 21:34
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Не буде умов для імміграції в Україну — не витягнемо
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