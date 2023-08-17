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17 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Когда НБУ отпустит курс, лучшие рисковые страховщики и рост доллара

Когда НБУ отпустит курс и сколько после этого будет стоить доллар

Замедление инфляции, рекордно высокие ЗВР и относительная стабильность на валютном рынке заставили экспертов снова заговорить о возможности отпустить курс в свободное плавание. Тем более что такая перспектива отражена в обязательствах Украины перед МВФ. «Минфин» разбирался, когда и в каком виде Нацбанк может решиться на такой шаг.

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В четверг, 17 августа, наличный курс доллара поднялся выше 38 грн за доллар. В последний раз доллар достигал 38 грн/$ достаточно давно, 17 апреля, после чего держался ниже.

Источник: Минфин
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