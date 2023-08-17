Главное за четверг: Когда НБУ отпустит курс, лучшие рисковые страховщики и рост доллара

Замедление инфляции, рекордно высокие ЗВР и относительная стабильность на валютном рынке заставили экспертов снова заговорить о возможности отпустить курс в свободное плавание. Тем более что такая перспектива отражена в обязательствах Украины перед МВФ. «Минфин» разбирался, когда и в каком виде Нацбанк может решиться на такой шаг.

Нацбанк назвал 20 лучших рисковых страховщиков Украины

Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года.

Как купить жилье в Чехии: в каких районах живут украинцы и сколько платят за квадрат

Чехия приняла более 325 тыс. беженцев из Украины, часть которых теперь рассматривает возможность остаться в стране навсегда. Актуальность приобретает вопрос приобретения собственного жилья. Легко ли украинцам купить «чешские квадраты» и на какие бюджеты им следует рассчитывать, узнавал «Минфин».

Наем и Козырев: К чему приведет плавающий курс. Курс валюты осенью. Депозитные сертификаты. Деньги военных (видео)

Алексей Козырев поговорил с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S и инвестиционной компании Capital Times — о плавающем курсе и инфляции, о валютных резервах НБУ, требованиях МВФ, депозитных сертификатах, курсе валют осенью и многом другом.

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Наличный курс доллара сегодня поднялся выше 38 грн/$

В четверг, 17 августа, наличный курс доллара поднялся выше 38 грн за доллар. В последний раз доллар достигал 38 грн/$ достаточно давно, 17 апреля, после чего держался ниже.