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16 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Лучшие дни для покупки валюты, ставки по депозитам и мифы об ИИ

Лучшие дни для покупки валюты: правда ли, что 1 и 15 числа доллар и евро в обменниках дороже

«Не стоит покупать наличную валюту 1 и 15 числа», — однажды посоветовал журналисту «Минфина» один из финансистов. Мол, именно в эти дни обменники выставляют более высокие ценники. Редакция решила проверить, следует ли следовать этому совету, чтобы закупиться СКВ дешевле.

В этом году выросло количество заявок на регистрацию новых небанковских финучреждений — НБУ

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину резко сократилось количество заявок на регистрацию новых финансовых и лизинговых компаний. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка по запросу «Минфина».

НБУ рассказал, какие банки оставляли и куда несли свои деньги частные клиенты в июне

Снижение ключевой ставки НБУ заставило банки активнее пересматривать свои депозитные предложения. А это значит, что в ближайшее время усилится и миграция вкладчиков, которые будут искать лучший сервис и более высокую доходность своих сбережений. Как за последние две недели изменились ставки по депозитам в крупных банках и как деньги частных клиентов перетекают из одних финучреждений в другие, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Америка будет вам виновата: зачем покупать US Treasuries

Казначейские облигации, трежерис, часто встречаются в разговорах экспертов по финансовым рынкам. Что это за бумаги, почему они важны для инвесторов всех калибров и сколько на них зарабатывают, «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Евгений Тригубченко.

ChatGPT скоро заберет вашу работу и другие мифы об ИИ: стоит ли в них верить

Уже почти год мы наблюдаем невиданные темпы развития генеративного искусственного интеллекта (AI). Каждый день появляются новые инструменты, и так же распространяются разнообразные мифы о том, как искусственный интеллект восстанет против человечества. Какие еще мифы об ИИ пугают сейчас общество и стоит ли их воспринимать всерьез, рассказал соучредитель и CEO Gathers Богдан Пономарь.

Источник: Минфин
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