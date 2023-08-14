Главное за понедельник: Побег вкладчиков из Привата и охота банков на гривну

Середина августа на валютном рынке Украины снова пройдет динамично. Будут определять настроения на нем в большинстве своем внутренние факторы и решения Нацбанка, которые также существенно повлияют на работу банков и их клиентов уже в ближайшей перспективе. Расскажем об этом подробнее.

Новое видео: Когда Украина станет площадкой для военной промышленности? Военно-промышленный потенциал Украины

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о военно-промышленном потенциале Украины.

Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ

Население постепенно покидает Приватбанк. Количество частных вкладчиков этой госструктуры в июне 2023 года сократилось на 14,9 тыс. человек — с 23 909 145 до 23 894 209 физлиц.