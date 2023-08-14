Курс доллара и евро на этой неделе: почему банки снова начинают охоту на гривну
Главное за понедельник: Побег вкладчиков из Привата и охота банков на гривну
Середина августа на валютном рынке Украины снова пройдет динамично. Будут определять настроения на нем в большинстве своем внутренние факторы и решения Нацбанка, которые также существенно повлияют на работу банков и их клиентов уже в ближайшей перспективе. Расскажем об этом подробнее.
Новое видео: Когда Украина станет площадкой для военной промышленности? Военно-промышленный потенциал Украины
Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о военно-промышленном потенциале Украины.
Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ
Население постепенно покидает Приватбанк. Количество частных вкладчиков этой госструктуры в июне 2023 года сократилось на 14,9 тыс. человек — с 23 909 145 до 23 894 209 физлиц.
Приватбанк отчитывается о рекордных доходах в первом полугодии (инфографика)
В первом полугодии 2023 года государственный Приватбанк получил прибыль в размере 29,7 млрд грн, побив свой предыдущий рекорд.
Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно
Полностью решить проблему блокирования налоговых накладных «белого» бизнеса невозможно. Об этом сказал в интервью Forbes народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .
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