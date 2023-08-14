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14 августа 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Побег вкладчиков из Привата и охота банков на гривну

Курс доллара и евро на этой неделе: почему банки снова начинают охоту на гривну

Середина августа на валютном рынке Украины снова пройдет динамично. Будут определять настроения на нем в большинстве своем внутренние факторы и решения Нацбанка, которые также существенно повлияют на работу банков и их клиентов уже в ближайшей перспективе. Расскажем об этом подробнее.

Новое видео: Когда Украина станет площадкой для военной промышленности? Военно-промышленный потенциал Украины

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Приватбанк отчитывается о рекордных доходах в первом полугодии (инфографика)

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Полностью решить проблему блокирования налоговых накладных «белого» бизнеса невозможно. Об этом сказал в интервью Forbes народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

Источник: Минфин
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