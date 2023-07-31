Курс доллара и евро в неделю: как не ошибиться с покупкой и продажей валюты
Главное за понедельник: Новые правила пополнения счета наличными через терминалы, грант от США и курс доллара и евро
Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны отнюдь не безоблачно. На наличном рынке одним из решающих факторов станет поведение граждан: спекулянты обязательно воспользуются ажиотажным спросом, чтобы задрать ценники на евро и доллар. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».
Госдолг Украины вырос за полгода на 16%
Совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд.
Украина получила $1,25 миллиарда грантовых средств от США
От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.
СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.
Мобильные операторы предупредили о новых правилах пополнения счета наличными через терминалы
С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными.
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