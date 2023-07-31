Главное за понедельник: Новые правила пополнения счета наличными через терминалы, грант от США и курс доллара и евро

Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны отнюдь не безоблачно. На наличном рынке одним из решающих факторов станет поведение граждан: спекулянты обязательно воспользуются ажиотажным спросом, чтобы задрать ценники на евро и доллар. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Госдолг Украины вырос за полгода на 16%