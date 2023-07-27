Главное за четверг: Рейтинг МФО, возобновление е-декларирования и ставка НБУ и ЕЦБ

Власти готовятся ограничить заработки компаний, предлагающих населению «деньги к зарплате». В ответ финансисты обещают ужесточить требования к получателям ссуд. Как рынок готовится к работе по новым правилам и которые МФО предлагают ссуды по самым низким ставкам сегодня, — в новом обзоре «Минфина».

Нацбанк снизил учетную ставку до 22%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

2% налог для ФЛП отменено: как расстаться со льготой правильно

Закон № 3219-IX подписан Президентом. Он стал одним из самых обсуждаемых среди бизнеса на протяжении последних недель. Как предприниматели будут возвращаться к старым правилам налогообложения, «Минфину» рассказала Яна Михайлюк, адвокат, советник Totum LF.

Совет поддержал в первом чтении возобновление е-декларирования

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9534 о возобновлении электронного декларирования.

ЕЦБ снова повысил все три ключевых процентных ставки

Европейский центральный банк повысил все три ключевых процентных ставки на 0,25 процентного пункта. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам — до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,50%.

Новая учетная ставка НБУ: почему это касается каждого украинца. Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: НБУ снова принимает решение по учетной ставке: почему это касается каждого украинца; Прогноз курса доллара и евро на период с 27 июля по 2 августа.

В 2023 году украинская земля подорожала еще на 20%: когда цены вырастут до уровня европейских

Рынок земли в Украине уже два года. Этого термина достаточно, чтобы понять его особенности, определить тенденции и понять, куда он двигается. Что происходит с рынком во время войны, есть ли покупатели на сельскохозяйственные участки и каковы их надежды, разбирался «Минфин».