В «Киевгорстрое» рассказали о масштабе финансовых проблем застройщика

Холдинговая компания « Киевгорстрой » нуждается в 24 млрд грн, чтобы завершить строительство 20 жилых комплексов, сообщила Forbes Ukraine директор департамента по продажам и маркетингу Татьяна Маркова. По ее словам, 4,5 млрд грн необходимо для достройки 9 ЖК, которые компания получила от обанкротившегося конкурента « Укрбуд ».

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Финансовые проблемы застройщика

По состоянию на середину июля работы велись только на четырех объектах «Киевгорстроя». По словам представительницы инициативной инвесторской группы Маргариты Якубы, большинство из около 20 000 инвесторов ожидают квартиры по нескольку лет. Средняя задержка у застройщика составляет 17 месяцев.

У «Киевгорстроя» есть три ключевые проблемы: первая — как и большинство игроков на строительном рынке Украины КГС годами работал по модели перекрестного финансирования, когда строительство осуществляется исключительно за счет средств новых инвесторов; вторая — долги перед КГС; третья — до войны «Киевгорстрой» регулярно оплачивал услуги подрядчиков и даже сотрудников квартирами (по себестоимости), говорит собеседник по рынку недвижимости.

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«Теперь подрядчики не соглашаются на такую схему, понимая, что продать квартиры на почти мертвом рынке нереально», — отмечает он.

Чтобы решать проблему, проведут аудит «Киевгорстроя», к которому привлекут одну из компаний «большой четверки» за счет самого холдинга. Проводится конкурсный отбор, отметил начальник управления приватизации и корпоративных прав КГГА и член наблюдательного совета «Киевгорстроя» Юрий Береговой.

Цель аудита — проверить финансовое состояние компании и установить необходимую сумму для его стабилизации, а также найти варианты выхода из ситуации. Предложения должен составить аудитор, проверка может занять от двух до шести месяцев.

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Для дополнительной проверки Киевский горсовет еще два месяца назад создал временную контрольную комиссию, которая будет действовать полгода.

Ранее глава компании Игорь Кушнир заявлял о двух сценариях решения проблем: выкуп столичными властями недвижимости на 300 млн грн или докапитализация на 1 млрд грн. По словам Марковой, вариант выкупа квартир по городу действительно рассматривался, но его отложили после решения провести аудит, а привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГС не удалось.

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