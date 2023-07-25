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25 июля 2023, 12:27 Читати українською

В «Киевгорстрое» рассказали о масштабе финансовых проблем застройщика

Холдинговая компания «Киевгорстрой» нуждается в 24 млрд грн, чтобы завершить строительство 20 жилых комплексов, сообщила Forbes Ukraine директор департамента по продажам и маркетингу Татьяна Маркова. По ее словам, 4,5 млрд грн необходимо для достройки 9 ЖК, которые компания получила от обанкротившегося конкурента «Укрбуд».

Холдинговая компания «Киевгорстрой» нуждается в 24 млрд грн, чтобы завершить строительство 20 жилых комплексов, сообщила Forbes Ukraine директор департамента по продажам и маркетингу Татьяна Маркова.

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Финансовые проблемы застройщика

По состоянию на середину июля работы велись только на четырех объектах «Киевгорстроя». По словам представительницы инициативной инвесторской группы Маргариты Якубы, большинство из около 20 000 инвесторов ожидают квартиры по нескольку лет. Средняя задержка у застройщика составляет 17 месяцев.

У «Киевгорстроя» есть три ключевые проблемы: первая — как и большинство игроков на строительном рынке Украины КГС годами работал по модели перекрестного финансирования, когда строительство осуществляется исключительно за счет средств новых инвесторов; вторая — долги перед КГС; третья — до войны «Киевгорстрой» регулярно оплачивал услуги подрядчиков и даже сотрудников квартирами (по себестоимости), говорит собеседник по рынку недвижимости.

Читайте: Киевгорстрой возобновил работы на четырех площадках

«Теперь подрядчики не соглашаются на такую схему, понимая, что продать квартиры на почти мертвом рынке нереально», — отмечает он.

Чтобы решать проблему, проведут аудит «Киевгорстроя», к которому привлекут одну из компаний «большой четверки» за счет самого холдинга. Проводится конкурсный отбор, отметил начальник управления приватизации и корпоративных прав КГГА и член наблюдательного совета «Киевгорстроя» Юрий Береговой.

Цель аудита — проверить финансовое состояние компании и установить необходимую сумму для его стабилизации, а также найти варианты выхода из ситуации. Предложения должен составить аудитор, проверка может занять от двух до шести месяцев.

Читайте: Глава Киевгорстроя выехал за границу со справкой об инвалидности и покорил Эверест. В пресс-службе прокомментировали

Для дополнительной проверки Киевский горсовет еще два месяца назад создал временную контрольную комиссию, которая будет действовать полгода.

Ранее глава компании Игорь Кушнир заявлял о двух сценариях решения проблем: выкуп столичными властями недвижимости на 300 млн грн или докапитализация на 1 млрд грн. По словам Марковой, вариант выкупа квартир по городу действительно рассматривался, но его отложили после решения провести аудит, а привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГС не удалось.

Читайте: Задержка сроков сдачи и отсутствие финансирования: что происходит с недостройками Киевгорстроя

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+60
Lamo
Lamo
25 июля 2023, 12:38
#
«Мета аудиту — перевірити фінансовий стан компанії та встановити необхідну суму для його стабілізації» — лол якийсь… А виявити причину такої недостачі мета не стоїть?
+
+60
nsns3212
nsns3212
25 июля 2023, 12:44
#
Пропали гроши, никогда такого не было и вот снова
а как же рассказы риелторов что будет только дорожать и надо брать будки в муравейниках
+
+53
Rubi0
Rubi0
25 июля 2023, 12:56
#
Когда уже запретят это ммм под названием «перекрестное строительство». У кого даже из стран соседей такое еще возможно?
+
+53
yarg
yarg
25 июля 2023, 12:59
#
Тогда , когда мы перейдем на обычную мировую практику — продажу готовых квартир с оделкой и мебелью. Когда прекратятся продажи котлованов и воздуха , байки об «инвесторах» и весь этот треш.
+
0
Lamo
Lamo
25 июля 2023, 13:48
#
Яке відношення має чистовий ремонт та меблювання до перехресного будівництва? — питання риторичне, бо звісно що ніякого.
Нащо квартиру для себе купляти з ремонтом не для себе?
+
+30
yarg
yarg
25 июля 2023, 14:15
#
Пряме.
продавець має продавати товар. Річ готову до споживання.
Всі ці продажі «майнових прав» ,«інвестиційних сертифікатів на котлован» ,« дебіторської заборгованості оформленої у вигляді квадратних метрів» - і призвели до того ,що компанії починали 10 будівництв , грошей для них — не мали ,все фінансувалось «вкладниками» і постійно накривалось мокрим рядном…

Вам би прийшло в голову купувати замість автомобіля «майнові права на місце на китайському конвеєрі» . Просто тому , що у завода немає грошей щоб купити комплектуючі… А в результаті отримати раму з колесами , пакетик з гайками і «інвестиційний сертифікат» на двигун. ?
+
0
Lamo
Lamo
25 июля 2023, 15:01
#
Ну знову ви все в одну купу — про інвестиційні договори я згоден.
Але квартира (приміщення) без ремонту в зданому будинку з адресою — це вже цілком готовий товар, котрий власник зробить під себе.
Ремонти від забудовника це вже тількі доп опції, котрі на питання продажу неіснуючого товару ніяк не впливають.
+
+15
Abramon
Abramon
25 июля 2023, 16:01
#
Булоб добре. Тоді б ця «котлаванна карусель» пішла б в забуття. Люди отримуватимуть квартири, а інвєстори не будуть перегрівати бульбашку))
+
+45
matroskin
matroskin
25 июля 2023, 13:56
#
Ну і з якого дива держава має фінансувати недостачі Київміськбуду. То Косюку мільярди підтримки виділяли, а той в Словатчині птахоферми скуповував, тепер давайте Київміськбуд підтримувати.
Завтра АТБ, розкаже скільки в них продукції портиться та крадеться, то теж давайте бюджетом перекриємо.
А коли сантехнік Вася пропив велосипед, теж новий купить йому?
+
0
yarg
yarg
25 июля 2023, 14:18
#
Не держава , а місцева влада.
А причина — «КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА»
+
0
matroskin
matroskin
25 июля 2023, 14:57
#
Ну на сайті вказано, що вони приватне акціонерне товариство.
І чомусь я більш ніж впевнений, що, назважаючи на вкрай негативний фінінсово-господарчий стан, керівництво отримує мільйонні зарплати та премії вчасно, і гроші на це є.
+
0
yarg
yarg
25 июля 2023, 15:16
#
Про зарплати — не знаю.
а стан поганий тому , що на вимоги багаточисельної льгопоти — місто постійно бере на себе недобудови інших забудовників. І вішає на себе їх збитки.
+
0
matroskin
matroskin
25 июля 2023, 15:45
#
Чому Ви не берете на себе новобудови і їх збитки, і навіщо це Кличку?
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