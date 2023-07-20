Главное за четверг: Национализация Сенс Банка, как заработать на евро и компенсация за уничтоженное жилье

Период относительной стабильности евровалюты снова в прошлом. Пара евро/доллар на международных рынках входит в очередной период турбулентности, на которой готовятся заработать спекулянты. Как оказаться в тренде и заработать самим — расскажет «Минфин».

НБУ начал национализацию Сенс Банка

Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка Сенс Банк (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

В Фонде гарантирования объяснили, что будет с денежными средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

После начала национализации Сенс Банк будет работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Компенсация за уничтоженное жилье: как получить деньги и жилищные сертификаты

В Украине стартовала программа компенсаций за уничтоженное жилье. Разрушенные квартиры возместят деньгами или жилыми сертификатами. Как будет работать программа на практике и содержит коррупционные риски, рассказала Мартына Богуславец, исполнительный директор Института законодательных идей.

«Сломались. Чиним: В monobank произошел масштабный сбой (обновлено)

20 июля в monobank произошел сбой операционной системы. Около 15:00 пользователи в социальных сетях начали жаловаться на то, что мобильное приложение не работает. В частности, украинцы не могли принимать и отправлять платежи (даже между своими собственными карточками).

Что влияет на реальный курс доллара. Или покупать ОВГЗ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Курс и бюджет. Что влияет на реальный курс доллара? Или покупать ОВГЗ? Что будет с курсом гривны после военных выплат Прогноз курса доллара и евро на период с 20 по 26 июля.