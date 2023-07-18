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18 июля 2023, 9:47 Читати українською

ООН получила письменное сообщение от россии о выходе из «зернового соглашения»

Представитель офиса ООН в Стамбуле подтвердил, что ООН получила письменное уведомление от россии о выходе из «зернового соглашения». Об этом пишет CNN.

Представитель офиса ООН в Стамбуле подтвердил, что ООН получила письменное уведомление от россии о выходе из «зернового соглашения».
Фото: ukrinform.ua

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Выход россии

Представитель Организации Объединенных Наций подтвердил CNN, что офис ООН в Стамбуле получил письменное сообщение от россии о том, что они прекращают участие в украинском зерновом соглашении, — пишет издание.

«Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из россии для сохранения глобальной продовольственной безопасности», — заявил представитель ООН.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

После этого президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу «зернового коридора» после того, как россия решила выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Читайте: Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить «зерновое соглашение». Кремль это отрицает

В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
18 июля 2023, 10:29
#
Если зерно перевозить будут только турецкие и околотурецкие баржи, и охранять их будут турки- это же победа)
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