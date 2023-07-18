ООН получила письменное сообщение от россии о выходе из «зернового соглашения»

Представитель офиса ООН в Стамбуле подтвердил, что ООН получила письменное уведомление от россии о выходе из «зернового соглашения». Об этом пишет CNN.

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Выход россии

Представитель Организации Объединенных Наций подтвердил CNN, что офис ООН в Стамбуле получил письменное сообщение от россии о том, что они прекращают участие в украинском зерновом соглашении, — пишет издание.

«Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из россии для сохранения глобальной продовольственной безопасности», — заявил представитель ООН.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

После этого президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу «зернового коридора» после того, как россия решила выйти из Черноморской зерновой инициативы.

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В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.