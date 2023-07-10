Главное за понедельник: Курс валют на неделю, инфляция в Украине и завод по производству Bayraktar

Середина июля пройдет на валютном рынке достаточно динамично и с элементами интриги, которая будет влиять на общие настроения всех участников валютного рынка. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 12,8% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июне 2023 г. ускорился до 0,8% с 0,5% в мае и 0,2% в апреле. В июне-2022 была зафиксирована инфляция 3,1%, поэтому в годовом измерении по итогам июня-2023 года она снизилась до 12,8% с 15,3% по итогам мая, 17,9% — по итогам апреля, 21, 3% - по итогам марта, 24,9% - по итогам февраля и 26,6% - по итогам 2022 года.

Терминалы ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000: банк объяснил причину

Терминалы банка ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000 грн. С такой проблемой столкнулся клиент банка, оставивший комментарий в разделе «Отзывы» на странице банка на «Минфине». Представители банка объяснили причину.

Рынок недвижимости: где сейчас жилье покупают больше всего и сколько за него платят

Инвестировать деньги в недвижимость все еще один из самых популярных способов сохранения средств среди украинцев, хотя полномасштабная война внесла свои коррективы. На какие квартиры следует обращать внимание и как отличается цена в регионах, рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире единого телемарафона.