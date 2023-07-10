Терминалы ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000: банк объяснил причину

Терминалы банка ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000 грн. С такой проблемой столкнулся клиент банка, оставивший комментарий в разделе «Отзывы» на странице банка на «Минфине». Представители банка объяснили причину.

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Клиент банка ПУМБ столкнулся с проблемой пополнения карты через терминал в отделении финучреждения. По его словам, купюры номиналом в 500 грн и выше терминал не принимает. Сотрудники банка ему объяснили, что боятся фальшивок.

В ответе на жалобу пользователя под ником para53 в ПУМБ заявили, что в денежном обращении Украины появились банкноты номиналом 500 и 1000 грн, которые были повреждены во время чрезвычайного режима, поэтому было принято решение ограничить количество таких купюр до 1 шт. для пополнения одной транзакции.

«В денежном обращении Украины появились банкноты номиналом 500 и 1000 грн, поврежденных во время чрезвычайного режима. Банкноты были повреждены с помощью дрели. Поэтому службой безопасности банка было принято решение ограничить количество купюр до 1 шт. для пополнения за одну транзакцию», — заявили в банке.

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Клиент банка также недоволен тем, что он пополнил карту через терминал EasyPay, финансовая компания предоставила квитанцию и в телефонном режиме подтвердила, что деньги перевела банку. Однако банк утверждает, что деньги ему не поступали.

В ПУМБ отметили, что если карта пополняется в терминале не их банка, то в таком случае зачисление средств может происходить до 3-х рабочих дней.