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10 июля 2023, 16:01 Читати українською

Терминалы ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000: банк объяснил причину

Терминалы банка ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000 грн. С такой проблемой столкнулся клиент банка, оставивший комментарий в разделе «Отзывы» на странице банка на «Минфине». Представители банка объяснили причину.

Терминалы банка ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000 грн.
Фото: finbalance.com.ua

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Клиент банка ПУМБ столкнулся с проблемой пополнения карты через терминал в отделении финучреждения. По его словам, купюры номиналом в 500 грн и выше терминал не принимает. Сотрудники банка ему объяснили, что боятся фальшивок.

В ответе на жалобу пользователя под ником para53 в ПУМБ заявили, что в денежном обращении Украины появились банкноты номиналом 500 и 1000 грн, которые были повреждены во время чрезвычайного режима, поэтому было принято решение ограничить количество таких купюр до 1 шт. для пополнения одной транзакции.

«В денежном обращении Украины появились банкноты номиналом 500 и 1000 грн, поврежденных во время чрезвычайного режима. Банкноты были повреждены с помощью дрели. Поэтому службой безопасности банка было принято решение ограничить количество купюр до 1 шт. для пополнения за одну транзакцию», — заявили в банке.

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Клиент банка также недоволен тем, что он пополнил карту через терминал EasyPay, финансовая компания предоставила квитанцию и в телефонном режиме подтвердила, что деньги перевела банку. Однако банк утверждает, что деньги ему не поступали.

В ПУМБ отметили, что если карта пополняется в терминале не их банка, то в таком случае зачисление средств может происходить до 3-х рабочих дней.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
yarg
yarg
10 июля 2023, 16:58
#
Вы просто привыкли к совку. А на западе говорят — «решения принимает тот ,кто отвечает за последствия».
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
10 июля 2023, 16:48
#
Ну вот тут уже гривон не принимают, а вы за год выпуска доллара волнуетесь.
Мораль — не сверлите бабло)
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 июля 2023, 16:59
#
Пополнял через EasyPay карточки разных банков — глюки бывали только у госбанков (и то если пополнять на выходных). По частным банкам процессинг работает как часы.
+
+15
kingcity
kingcity
10 июля 2023, 17:06
#
Вірно, підтверджую. В т.ч. і картки ПУМБа поповнюються миттєво.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
10 июля 2023, 17:48
#
Проблема надумана и высосана из пальца .
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