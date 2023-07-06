Raiffeisen Bank International отказывается уходить из россии, ждет завершения войны — СМИ

Австрийская группа Raiffeisen Bank International откладывает выполнение обещаний уйти из россии, надеясь на скорое завершение развязанной россии войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с позицией австрийской группы, пишет Бизнес.Цензор.

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Позиция банка

Raiffeisen (RBI), крупнейший из западных банков в россии, под давлением европейских регуляторов обещал до сентября отделить свой российский бизнес, обеспечивающий платежи для сотен российских компаний. Однако Австрия и RBI противятся выполнению этих обещаний в надежде, что война в Украине скоро закончится, рассказали собеседники Reuters.

Источники агентства добавили, что австрийские чиновники пытаются усилить защиту RBI от давления в Европе и США, называя давление именно на австрийскую группу несправедливым и проверяя решимость Запада изолировать Москву.

Несмотря на то, что Австрия публично поддерживает Украину, некоторые австрийские официальные лица отметили, что они не желают полностью разрывать десятилетние связи с россией, считая, что отношения все еще можно восстановить.

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В то же время RBI до сих пор не представил свой план выделения российского бизнеса или выхода из россии надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщили двое собеседников, что делает маловероятным выполнение обещаний руководства банка в определенный срок.

Источники агентства утверждают, что после подачи такого плана банк будет ждать одобрения ЕЦБ, которое может занять месяцы. Кроме того, для выхода RBI из рссии потребуется одобрение центрального банка россии, министерства финансов и, в случае продажи, даже президента россии Владимира Путина.

Один из собеседников сообщил Reuters, что российские власти четко дали понять RBI, имеющему около 2600 корпоративных клиентов в россии, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы российский банк австрийской группы продолжал работать, поскольку он позволяет осуществлять международные платежи

Официальный представитель RBI заверил, что австрийская группа сохраняет планы о продаже или обособлении своего банка в россии и намерена сократить свой российский бизнес. Еще один собеседник объясняет, что поиск покупателей на российский «Райффайзен банк» осложнился после попытки бунта террористической организации «Вагнер».

Raiffeisen также сталкивается с давлением со стороны Вашингтона и передал данные о российских трансакциях в санкционный орган США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, сообщили Reuters три человека, знающих о расследовании.

Один из них сказал, что эта информация представляет угрозу, если будут обнаружены нарушения санкций. Raiffeisen заявил, что соблюдает санкции и сотрудничает с OFAC.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует вместе со Сбербанком операцию по обмену активов в россии и Австрии.