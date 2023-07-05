Глава Киевгорстроя выехал за границу со справкой об инвалидности и покорил Эверест. В пресс-службе прокомментировали

Глава строительной компании Киевгорстрой Игорь Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с женой в мае этого года покорил вершину Эверест, говорится в расследовании журналистов Bihus.Info .

Что известно

По данным расследования, Кушнир покинул Украину 27 февраля 2022 года, выехав из Украины в Венгрию через пункт «Вилок». За границей он пробыл до середины апреля прошлого года.

В целом с февраля 2022 года Кушнир провел за границей восемь месяцев.

Также в расследовании говорится, что Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест.

«Вот только как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям, — загадка», — отмечается в расследовании.

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Комментарий пресс-службы

Как отметили в пресс-службе Киевгорстроя, Кушнир действительно имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обуславливает, согласно закону, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины.

«Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов. В то же время он является опытным альпинистом, который поднялся на два „восьмитысячника“ и семь „семитысячников“. Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самой высокой вершине мира», — отметили там.

Кроме того, в компании подчеркнули, что Киевгорстрой был и является флагманом отечественной строительной отрасли и в дальнейшем будет в полном объеме выполнять все обязательства перед инвесторами и партнерами, строить новые дома для киевлян.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.

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Работы не возобновятся, пока не будут найдены источники финансирования, заявил в середине апреля президент компании Игорь Кушнир.

Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.