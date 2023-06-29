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29 июня 2023, 10:10 Читати українською

НБУ о рынке недвижимости: Рыночной ипотеки сейчас почти нет, а работа госпрограмм — нестабильна

Рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны выдали менее 250 кредитов), а работа государственных программ поддержки — нестабильна. Об этом говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

Рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны выдали менее 250 кредитов), а работа государственных программ поддержки — нестабильна.
Фото: .depositphotos.com

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Кризис на рынке недвижимости

Национальный банк прогнозирует, что в таких условиях спрос на жилье еще долго будет подавлен из-за войны, падения доходов населения и значительной эмиграции.

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.

«Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже — все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе», — прогнозирует НБУ.

Читайте: Новое жилье для военных и переселенцев: все льготные программы от застройщиков

В то же время, регулятор указывает, что цены на жилую недвижимость, которые выставляют продавцы, не соответствуют рыночным реалиям. Как доказательство — цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям.

Читайте: Инвесторы снова активно вкладывают в новостройки: какое жилье они выметают с рынка

«О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти вдвое превышает историческое среднее значение. Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья», — говорится в сообщении.

Это означает, что при нынешних ценах на жилье выгоднее арендовать квартиру более 17 лет подряд, чем купить.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Abramon
Abramon
29 июня 2023, 10:56
#
Стаття руйнує міфи про стабілізацію на ринку новобудов.
Про те, що ціни на ринку нерухомості є далекими від свого природного, підкріпленого ринковими факторами рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно і надалі майже удвічі перевищує історичне середнє. Умови оренди є привабливішими за придбання, що й надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла", — йдеться у повідомленні. — реалії, а не хотєлки продавців.
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0
Бедный папа
Бедный папа
29 июня 2023, 11:35
#
«НБУ о рынке недвижимости: Рыночной ипотеки сейчас почти нет»

«рынка» недвижимости сейчас тоже нет, зато есть мошенники с псевдо-доверенностями
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0
bonv
bonv
29 июня 2023, 11:52
#
Ключове: «Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проєкти розпочинаються все рідше — дедалі ймовірнішим стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі», — прогнозує НБУ.
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