НБУ о рынке недвижимости: Рыночной ипотеки сейчас почти нет, а работа госпрограмм — нестабильна

Рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны выдали менее 250 кредитов), а работа государственных программ поддержки — нестабильна. Об этом говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

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Кризис на рынке недвижимости

Национальный банк прогнозирует, что в таких условиях спрос на жилье еще долго будет подавлен из-за войны, падения доходов населения и значительной эмиграции.

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.

«Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже — все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе», — прогнозирует НБУ.

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В то же время, регулятор указывает, что цены на жилую недвижимость, которые выставляют продавцы, не соответствуют рыночным реалиям. Как доказательство — цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям.

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«О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти вдвое превышает историческое среднее значение. Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья», — говорится в сообщении.

Это означает, что при нынешних ценах на жилье выгоднее арендовать квартиру более 17 лет подряд, чем купить.