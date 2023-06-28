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28 июня 2023, 18:33 Читати українською

В НБУ говорят, что банковская система готова к отказу от наличных, но есть нюанс

Если инициатива об отмене наличных денег будет поддержана действующей властью, то банковская система Украины готова к такому вызову. Об этом заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Если инициатива об отмене наличных денег будет поддержана действующей властью, то банковская система Украины готова к такому вызову.

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Банковская система готова к отказу от наличных денег

Она отметила, что еще ни одна страна мира не может поделиться подобным опытом, поэтому определенный объем наличных денег все же должен быть в обращении. Но банковская система Украины готова к таким нововведениям.

«Банковская система, я думаю, к этому готова. Технологии сегодня позволяют даже, условно говоря, на рынке перебросить с карты на карту деньги или рассчитаться через встроенный в телефон аппарат расчетный. Банковская система с точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова. Готова ли к этому Украина?» — сказала она.

Рожкова призналась, что не знает, какая страна в мире смогла полностью отказаться от наличных денег.

«Более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю, были негативные какие-то даже практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, и населению это не нравилось», — отметила Рожкова.

Но, по мнению Екатерины Рожковой, Украина все равно должна стремиться к увеличению безналичных расчетов.

«Потому что они дешевле для банков, для бизнеса и для населения, в конце концов. Но я не уверена, что мы можем заявлять, что можем обеспечивать нулевой объем наличных денег в обращении», — подчеркнула она.

Напомним

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на днях заявил, что в Украине хотят полностью отказаться от наличных денег, а 100% оплат будут проводить онлайн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
28 июня 2023, 18:56
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