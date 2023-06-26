Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1 000% годовых. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев.
Микрокредит: Гетманцев предлагает ограничить дневную процентную ставку до 1% в день
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Что предлагают изменить
По словам Гетманцева, депутаты инициировали законопроект по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.
Что предполагает:
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ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;
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запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
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запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
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обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки.
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