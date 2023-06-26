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26 июня 2023, 13:14 Читати українською

Микрокредит: Гетманцев предлагает ограничить дневную процентную ставку до 1% в день

Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1 000% годовых. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев.

Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1 000% годовых.
Фото: ukranews.com

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Что предлагают изменить

По словам Гетманцева, депутаты инициировали законопроект по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Что предполагает:

  • ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

  • запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

  • запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

  • обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Читайте: В Украине за три месяца микрокредитование выросло на 39% — Опендатабот

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
26 июня 2023, 14:17
#
Це треба було ще зробити 30 років тому
+
0
yarg
yarg
26 июня 2023, 14:33
#
Весь єтот бизнес появился лет 5−6 назад…
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