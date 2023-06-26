Микрокредит: Гетманцев предлагает ограничить дневную процентную ставку до 1% в день

Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1 000% годовых. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев.