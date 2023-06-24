В РФ банки резко повысили курс доллара и евро

Российские банки резко увеличивают курсы валют. Так у большинства финучреждений стоимость доллара уже превышает 90 рублей, а евро — 100 рублей. Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».

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Самый высокий курс в Росбанке: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей, а продать — за 76,17 рубля и 82,97 рубля, соответственно.

В то же время в Газпромбанке можно приобрести доллар за 97,3 рубля, евро — 104,3 рубля, Сбербанка — 94,57 и 104,19 рубля, соответственно.

В Промсвязьбанке за доллар нужно заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06.

По данным «Коммерсант», курс обмена в Райффайзенбанке — 97,55 рубля для доллара и 106,4 — для евро, ВТБ — 94,5 рубля и 102,5 рубля соответственно.

В Альфа-банке — 96,77 и 106,21 рубля, в МТС-банке — 95,65 и 104,1 рубля. Радкомбанк предлагает доллар по 94,7, евро — по 102,3 рубля.

Курс, установленный ЦБ РФ на 24 июня, составляет 84,1 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро.

Напомним

«Минфин» писал, что акции крупнейших российских компаний стремительно пошли вниз после заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» идут на Москву.

По словам Пригожина, министр обороны Р Ф Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

Пригожин со своими боевиками быстро захватил Ростов-на-Дону, после чего заявил, что «вагнеровцы» идут на Москву. При этом сообщается, что из-за этого блокируются стратегические переправы в столицу РФ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бунт главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в РФ.